當勞動部變外包部 怎麼翻轉厭世代

勞動部近期發生公務員長期遭受霸凌而輕生的事件，「職場霸凌」議題備受矚目。

勞動部身為全國勞工事務的最高主掌機關，非但未以身作則，反逼迫員工超時工作，罔顧員工身心健康，著實該受到撻伐；然而，其背後還長期隱藏的另一個問題是「機關職務外包」。

台灣近二十年來跟隨日本的腳步，勞動市場非典型工作愈來愈多，職務屬性為低薪、短期、福利差，與公務員待遇大相逕庭。勞動部於各縣市成立某某就業中心、某某服務中心，人力幾乎都是外包，一方面可以節省薪資成本，另一方面可以規避績效責任、推給外包中心與外包人力承擔。

這些外包人員大多為涉世未深的年輕人，其專業職能並非能應付職務所需，因為勞動薪資福利不佳，亦難以吸引擁有專業及豐富資歷的人才投入。試問，求職者到各地就業中心諮詢，能夠得到多少專業服務？服務中心是否真的能夠達成績效目標？

勞動部本應守護全國勞工的工作權益與穩定就業，不僅沒有一肩扛起應有的擔當與責任，反而卸責、劣跡斑斑，如果不能大刀闊斧改革，又怎麼能奢望年輕人不再「躺平」，翻轉厭世代？

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