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靠山變壞山 千萬勞工誰來照顧

聯合報／ 林軺／教（台北市）
勞動部勞動力發展署傳出公務員遭長官霸凌而發生憾事，勞動部勞動力發展署所在的行政院新莊聯合辦公大樓南棟有人前往獻花。記者胡經周／攝影
勞動部勞動力發展署傳出公務員遭長官霸凌而發生憾事，勞動部勞動力發展署所在的行政院新莊聯合辦公大樓南棟有人前往獻花。記者胡經周／攝影

勞動部因勞動力發展署分署長謝宜容涉霸凌員工，造成吳姓職員死亡事件，加上調查報告稱謝在工作上的要求非霸凌，是「目的良善」，讓本應做為全國「勞工靠山」的它變成了「猿穴壞山」。

謝曾在半夜一點、清晨五點傳訊交辦工作，要求同仁十分鐘內回覆，否則隔天咎責，嚴重影響部屬身心。這種名為「求好心切，保護同仁」，實則強迫員工須按自己方式，符合自己特定標準，不論標準是否合理或適當的領導統御方式，讓人想起「普洛克路斯忒斯之床」（Procrustean bed）。

希臘神話，普洛克路斯忒斯（Procrustes）是個惡名昭彰的強盜，人稱「鐵床匪」，在雅典到埃萊夫西納路上開設黑店，攔截過路行人。

店內，他祕設一長一短鐵床兩張，旅客投宿時，命身矮者睡長床，用繩索強拉其身與床對齊；身高者睡短床，用利斧將其伸出的雙腳截短，使其長短與床相符。這種殘暴方式，沒人能因身高恰好而倖免。後來，希臘英雄忒修斯（Theseus）在前往雅典尋父途中遇上普氏，遂以其人之道還治其人之身，強令魁梧的他躺臥短床，結束他的暴行，為民除害。

勞動部調查報告明白指出，謝宜容會情緒暴衝，以大聲咆哮和言語辱罵來貶低同仁，導致多人求助身心科接受治療；也證實謝任職分署長近兩年期間，離退人員高達八十一人，六人主動降調其他機關。

這現象在在說明勞動部內確實因謝分署長而出現了「普氏之床」，導致員工心生恐懼。可惜的是整個官僚體系，尤其在上位者都在推諉卸責，沒能出現「除匪拆床」的忒修斯，還員工一個友善、免於恐慌的工作環境。

勞動部長何佩珊說會將謝降調，並帶她出來道歉。但如果她無法改變這種為追求統一、效率或控制而強加不合理條件於部屬身上，刻意扭曲部屬尊嚴，忽略部屬差異的工作環境，再加上不願意當「拆床」的英雄，則「普氏之床」仍可能隨時出現。這看在需要勞動部照顧的千萬勞工的眼裡，將不知作何感想？

勞動部 希臘

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