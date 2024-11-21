政治酬庸惡果 睜眼瞎話官相護

日前勞動部勞動力發展署北分署一名公務員疑似因職場霸凌輕生，震驚各界；在外界壓力與議論聲中，勞動部調查後公布報告，但報告同樣引起民眾譁然，不滿的原因主要有兩點：睜眼說瞎話與官官相護。

官場醬缸文化已久，惡習難改，尤其近年選舉結果贏者全拿，對選戰有功者分封分賞，人民看在眼裡只能憤恨不平。看看古今中外歷史，哪一個朝代不是因為人民積怨到達臨界點，擦槍走火就引起革命的火花？

文官制度的建立不容破壞，最怕的是沒有經過事務官的長期歷練，就由空降酬庸的政務官來當領導，叫那些戰戰兢兢的事務官情何以堪？

如日前台灣金聯人事案，立委強烈質疑財政部將國營事業人事任命視為兒戲，並指出台灣金聯董事長的任命標準似乎與財經背景無關，更像是政治酬庸，最後新任董座上台後又匆匆下台。

又如台鹽綠能前董座陳啓昱虧空十一億，還涉及光電弊案遭通緝，並簽署不平等條約，未來政府恐面臨巨額求償，綠能產業則成為黑金弊案溫床！他也曾遭檢舉四次卻都被壓下來，如今傳聞他已逃到國外，難道這不是官官相護的結果？

外行人領導內行人，而這些空降的領導們又好大喜功，往往喜歡下指導棋，有骨氣的屬下事務官會反駁上級錯誤的決定，如果政務官主管不接受事務官的意見，只好掛冠求去或申請調任。

官大學問大，大多數的事務官，唯唯諾諾迎合上級意見，如果文官制度遭受了破壞，國家的競爭力就愈來愈弱。

尤其是在政治領導專業、政治凌駕專業的情況下，又要浪費多少公帑？又要養多少肥貓？

國家被一群狼虎集團綁架，對內無法造福百姓，對外軟弱屈躬百依百順，此時不怕敵之不來，可能就要內亂換朝代了，能不慎乎？

今日的勞動部只是冰山一角，那麼大的國家機器運轉，政府各部會卻處處看到生鏽的螺絲或損壞不堪的機件，我們能不憂心嗎？

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