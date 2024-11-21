遇官場潛規則 我選擇辭職重考

見勞動部公務員遭霸凌輕生案，筆者想起自身類似經驗，只是結果不同，我選擇辭職重考。

今職場相關保障最大的問題不是法規不夠完備，而是官官相護文化與不留紀錄讓法規淪為紙上談兵。為落實「行政院與所屬中央及地方各機關（構）公務員服勤實施辦法」，一一三年公務員勤休制度大力宣導、強制上訓練課程與多次函文詢問檢討意見，宣示控管，現職才剛感受，但見此案後，這些課程或許只留下基層諷刺的苦笑。

筆者人力資源管理博士班畢業前夕考上人事行政職系公務員，因特殊疾病家計而就職某機關人事室最低第一職等。首日被告知的卻是潛規則：不准請加班費、補休，不留紀錄。一個月加班八十小時，甚至不願助偽造文書卻遭強押鞠躬道歉。

申訴只會回到實施霸凌的主管手上，且會招致不留紀錄、報復性更強的霸凌，主管不同意也調不走。讓筆者深切體認到所學法規管不了現實權力者。

霸凌者可不留任何不利紀錄，更高層依此宣告一切正常，這是冰山一角的公務職場環境。甚至，基層就連輕生後能上新聞都不敢妄想。