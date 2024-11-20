不能保護勞工 勞動部之恥

職司勞動管理，理應照顧勞工以保障勞工權益為首務的勞動部，非但不能以身作則，建立良好的職場倫理示範，竟還發生分署長言語霸凌下屬，以致部屬不堪受辱而生憾事。這個強烈反差是最讓人難以接受之處！也是勞動部之恥。

對此憾事，勞動部除調查認為霸凌非直接原因，部長竟只鞠躬道歉，該分署長也僅以調職了事，而未追究其法律責任。這種姑息態度，讓人難以寄望勞動部能善盡照顧勞工之本分，而該分署長之直屬長官亦難卸督導不周之責。因此，筆者建議應比照性騷擾事件，查明真相後若有涉及違反法律行為，則逕送檢調機關查處，不能再裝鴕鳥了。

相對於各種場合的性騷案件，職場霸凌往往是最不容易被揭發的。因為霸凌者大半是居上位者，而受霸凌者往往以保住飯碗為考量，不敢循正規管道申訴。一則對公理是否可獲伸張沒有信心，二則因為申訴必須具名，擔心消息走漏後被打壓可能更嚴重，因此只好忍氣吞聲。但這次竟發生憾事，可見事態極其嚴重。

性騷案件大部分是偶發性，而且對象可能是陌生人。而職場霸凌事件則是經常相處的人，逃避不了。而且往往非一朝一夕，是習慣性的行為。受霸凌者面對霸凌者，還必須表現若無其事（甚至畢恭畢敬），這種長期性的精神凌虐，是最令人同情，且更應值得重視之處。

勞動部應以此不幸事件為鑑，訂出一套即時、有效可保護勞工的作業準則，以杜絕職場霸凌。