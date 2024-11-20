勞動部霸凌案／替加害者卸責 讓同仁心寒

勞動力發展署北分署公務員疑遭分署長霸凌而生憾事，勞動部長何佩珊昨公布調查報告，將方向歸咎於員額不足，霸凌不是公務員之死的直接因素。筆者對此不敢苟同。

公家機關層級節制體系的公文呈核過程，每個長官難免會意見不同，於是，頻頻被退件，甚至是被責罵，外加時效性的催促，箇中的精神折磨與痛苦，可想而知有多無助。勞動部卻替霸凌加害者開卸責巧門，認為無法證明該分署長有實際霸凌情形。

友善職場是勞動部近年施政的重心，偏偏勞動部卻內部翻船。謝分署長會對同仁情緒失控、咆哮、辱罵，這已經構成職場不法侵害的要件，這種高壓逼迫式的管理風格，久而久之真的會成為精神崩潰的劊子手。勞動部忽略其中牽涉的因果關係，豈不讓所屬同仁心寒！

期盼朝野立委能提出職安法修法，將霸凌的成立提升到法的位階，讓基層上班族更有保障。至於勞動部也要洗刷門面，彰顯對基層公務員疑受霸凌身亡不捨的實際作為，讓謝姓分署長趕快出來向家屬道歉，負起最起碼責任，以平民怨。