勞保永續 別再政治算計

為確保基金財務安全，退休基金每三年精算一次，過往精算時不斷往前的基金破產時間總是讓人怵目驚心，明年初即將公布的最新一次勞保精算可望好轉。受惠於近二年資本市場行情，加上政府逐年擴大撥補，官方已迫不及待釋出「好消息」，稱依最新精算勞保基金破產年限，或可從二○二八年延後至二○三一年。然而，情勢當真如此樂觀？僅憑政府撥補就能高枕無憂？

勞保做為確定給付型態，且是部分提存準備的退休基金，決定其財務穩定的參數，不外是基金營運效能、費率與給付、投保與領取退休金人數、出生率與平均餘命，要維持財務安全，關鍵是各參數之間能否維持動態衡平。

就營運效能而言，過去二年各退休基金績效表現不錯，勞保基金二○二三年報酬率為十四點四％，但十年平均就降為五點三六％；如從成立起算，歷年平均收益率則僅約四點六％，長期績效明顯難以支撐起許諾的給付率，國內各家退休基金仍須持續提升長期經營績效。

真正難解的是日趨惡化的投保與領取退休金人數，自二○一七年起，勞保已連續七年給付金額高於保費收入，加上不斷累加的退休人數，而新進人員卻難以為繼，未來的支付金額還會持續上升，勞保收支還會更加惡化。

結構上更難以逆轉的，則是逐年提高的國民平均餘命，以及嚴峻的少子女化危機。面對如此嚴峻的情勢，政府撥補雖有利於改善基金短期財務，但想藉此根本扭轉基金結構困境，也著實異想天開，凸顯官員對基金性質與關鍵變數缺乏正確認識。

自何佩珊部長提出「撥補就是改革」以來，對外界善意提醒，不斷採取攻擊式澄清，強調勞保平均給付不高，沒有再砍給付的空間，甚至反過來指教公教人員撥補高於勞工云云；就連面對同黨委員質疑，也是一副「委員，你不懂」的姿態，主責官員不斷以政治語言阻斷理性社會對話，無異是健全勞保的最大絆腳石。

大家都希望勞保基金永續，也沒有人反對政府撥補勞保，甚至不砍給付也有一定社會共識，但這並不足以證明勞保完全不必採取適度提高費率等改革措施。以勞保主客觀條件，且面對前揭難以反轉的參數，公務預算撥補頂多就是延後破產時間，卻不會改變累加的潛藏負債；當財務惡化到政府撥補也緩不濟急時，屆時還能不採取其他改革手段？政府此種眼不見為淨的態度，猶如鋸箭法改革，消極不作為的作法將埋下未來世代相殘的隱患，而最為不公的無疑將是年輕世代的受僱者，他們會不會成為多繳、少領、延後退的勞保崩世代？

政府會輪替，誠如執政黨楊曜委員指出的，政府是否只想著如何在可能的八年任期內安全下莊？問題是八年後呢？