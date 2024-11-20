稻草人陷阱／自欺欺人的和平之路

賴清德總統日前參加青年論壇，回答高中生：「如何帶領國家走向和平、不戰爭？」時表示，國內各政黨關於走向和平的路徑，大致有三種：第一，簽訂和平協議，也就是西藏模式，不堅持主權；第二，接受九二共識，未來就是港澳模式；第三，是堅持台灣主權、堅持民主自由的憲政體制、和國際上民主國家站在一起。

賴總統接著反問在場的學生支持哪一種，前兩個路徑無人舉手，第三條路幾乎全場舉手，賴順勢表示，這正是他的和平之路。

但是賴總統的兩岸路線是和平之路嗎？事實上高中生會問這樣的問題，顯然意識到賴總統就任以後，兩岸的硝煙味漸濃，他的就職演說和國慶日講話，中共用兩次軍演回應，就是明證。

和平不是一方說了算，只有雙方都可以接受的作法，才可能實現和平。因此賴總統說他的主張是和平之路，根本是掩耳盜鈴、自欺欺人，因為他心知肚明，這條路是他要而中共不要的。

賴總統對高中生解讀前兩條和平之路，其實犯了嚴重的邏輯謬誤；完全為了確保他的第三條路是唯一選項所鋪設好的陷阱。賴總統所犯的邏輯謬誤，有一個專有名詞叫「稻草人」：就是把原來的論點故意錯誤地扭曲，使它成為一個不堪一擊的主張，然後透過攻擊這個新的論點來否定原來的論點，所以攻擊者打倒的不是本尊，而是稻草人。

賴總統把第一條路「簽訂和平協議」解讀成：西藏模式、不堅持主權，顯然刻意扭曲兩岸和平協議倡導者的原意。以前總統馬英九為例，他並不反對兩岸簽訂和平協議的主張，但是他要求這項協議必須「在中華民國憲法的架構」下，維持台灣海峽「不統、不獨、不武」的現狀。這樣有放棄主權、把中華民國西藏化嗎？可見賴總統所描述的第一條路，是不折不扣的稻草人。

至於第二條路，也被賴總統扭曲成稻草人。「九二共識」是陸委會前主委蘇起卸任前所創造出來的名詞，這項共識的內容是「一個中國，各自表述」，其實就是沒有共識。所以九二共識是中共後來勉強接受我方的用語，中共強調「一個中國」，我們應該強調「各自表述」；國民黨的「一中」當然是「中華民國」，所以把接受九二共識解讀成接受港澳模式，顯然是惡意扭曲九二共識的原意。

如果還原前兩條和平之路的本來面目，它們並非不堪一擊；以兩岸現狀來看，賴總統想走的路反而向戰爭靠近。每一個理智清明的人只要仔細問自己一個問題：「賴清德總統執政半年，兩岸是趨向和平還是戰爭？」賴總統自導自演、自我陶醉的戲碼就會不攻自破！