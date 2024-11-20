旅遊入境問俗 尊重兩岸差異

近期有台灣網紅貼出「祝中華民國10/10生日快樂」的文章與照片，在北京天安門前拍攝比出YA手勢，卻人頭借位精準呈現「中華民國萬歲」的畫面，甚至還拍攝比出「六四」手勢照片，引發台灣年輕人效法而遭當地公安滯留三日，海基會為此特別提醒國人赴陸旅遊的風險。

儘管陸委會於今年六月宣布調升大陸、港、澳地區旅遊燈號為橙色，對兩岸關係發展與台灣旅遊業運營帶來不利影響。但今年一至八月台灣民眾出境首站目的地至大陸達一八二點九萬，相較於二○二三年成長八十一點七八％，即使在宣布橙色警戒之後的七、八月也分別有十七％及廿二％的成長，顯見赴大陸經商旅遊難以阻擋。若再加總香港、澳門兩地，今年一至八月台灣民眾出境陸、港、澳達二九五點二萬，占台灣出境總人次約廿五點九三％。顯示大陸旅遊對台灣民眾的吸引力。

台灣年輕人或許不知道天安門廣場於一九八九年爆發六四事件，迄今在大陸境內仍屬敏感詞，加上天安門是中國大陸舉辦國事、外事等大活動的重要場所，目前民眾前往北京天安門仍須預約。倘台灣民眾入境大陸了解和尊重當地的文化、習俗和社會規範，自然就不會有如此的憾事發生。

事實上，即使在歐洲，仍有博物館、美術館、宗教場所、歷史遺址等都禁止攝影，例如梵蒂岡西斯汀大教堂完全不能拍照、攝影，而希臘的帕德嫩神廟一些考古區域也禁止攝影，有些地區甚至對穿著服裝也有限制。

回顧一九七九年台灣開放民眾出國觀光，鑑於當時台灣民眾多不諳海外旅遊安全、禁忌與國際禮儀等，觀光局在一九八一年於松山機場成立「旅遊服務中心」，專責輔導旅遊業者辦理出國觀光團體行前說明會，透過旅行業者為民眾提供行前的教育，教育民眾出國旅行應該入境問俗，避免觸碰當地禁忌的行為，不僅是一種禮貌，更是一種跨文化溝通的智慧，民眾才能以開放的心態體驗世界的多樣性，並在尊重中建立美好的旅行記憶。

扣除台商往返，疫情後估計一年赴陸旅遊已超過一五○萬人次的市場，政府除了消極提醒民眾注意旅遊風險外，是否應該有更積極的作為，禁團令適時的解除應該是首要之務，讓台灣的旅行業及華語領隊隨團服務，以旅遊專業來確保國人的旅遊品質及安全，也為二萬六千多名通過國家考試的華語領隊帶來一線生機。

在大陸推進大陸居民赴金馬旅遊之後，禁團令的解除是善意的堆疊，期盼為兩岸旅遊恢復雙向交流帶來曙光。