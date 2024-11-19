錢凱港開港 拉美版新加坡成型？

今年APEC領袖峰會在秘魯首都利馬舉行。大陸國家主席習近平於出席峰會之便，與秘魯總統博魯阿爾特共同主持了中秘共建的錢凱港開港典禮。

錢凱港位於秘魯首都利馬市北方八十公里處。目前是中南美洲（拉丁美洲）最大深水港。開港之際，也引發了美國方面的緊張與關切。

傳統上，美國自門羅主義提出以來，一直視拉丁美洲為其後院，不容他人染指。如今美中大國博弈棋局進行中，讓中國大陸在其後院插旗成功，又下一城，美國當然要有所表態。

美國方面的憂慮，不外乎錢凱港恐怕具有軍事用途，成為美中衝突跳板。換言之，該港除了具有戰略後勤意義，若中國大陸涉入印太地區衝突，在南東太平洋內有個中企營運的港口，將對美國構成軍事戰略上的隱憂。另外的負面評論也包括秘魯是否跌入債務陷阱，及政府當局貪汙腐化等陰影。

美國方面的疑慮可以同理，但是實屬多餘。錢凱港的興建，係在二○一二年習近平提出「一帶一路倡議」下，由中國大陸央企龍頭企業「中遠海運控股集團」參與興建，全部投資卅五億美元，第一期投資十三億美元。該港口計畫每年可望帶來四十五億美元營運收入，創造八千多個工作崗位，並可降低中國秘魯航線總體物流成本二成等等效益。

錢凱港已成為目前拉丁美洲最大的深水港，可靠泊一萬八千TEU級（廿呎貨櫃）大型主航線母船，為錢凱港成為整個中南美洲太平洋岸中小型港口的洲際轉運中心創造有利條件。

中遠海運公司也同步開航了上海港／錢凱港定期貨櫃班輪航線。配合後續中南美洲太平洋岸中小型港口與錢凱港間的集貨船支航線組建，串聯西東太平洋之上海／錢凱兩大樞紐港，將有助於中國大陸及東亞各國對中南美洲的經貿投資發展。由錢凱到上海，象徵了一帶一路倡議中的「海上絲綢之路」由印太地區延伸至中南美洲，也是一條「亞拉陸海新通道」的誕生。

錢凱港開港之際，來日方長，中南美洲洲際轉運中心、拉美版新加坡何時成型？值得觀察。