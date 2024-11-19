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北京點名賴清德 不留轉圜

聯合報／ 徐勉生／退休大使（高雄市）

美國總統拜登十六日與大陸國家主席習近平在秘魯首都利馬會談，習近平表示台灣問題、民主人權、道路制度與發展權利，是中方四條紅線，並首度提及賴清德總統名字，呼籲美方「認清賴清德和民進黨當局的台獨本性，慎之又慎處理台灣問題」。

同一時間，賴清德在台北出席青年論壇，有學生詢問「能否能帶領國家走向和平、不戰爭？」賴清德提出簽署和平協議、接受九二共識、堅持台灣主權等三個選項，並反問學生選那一項？看到現場學生幾乎全部舉手支持「堅持台灣主權」，賴清德強調：「你們選擇的和平之路，就是我當總統所要走的道路。」

兩相對照，充分顯示出台灣問題的嚴重性。前者顯示大陸對台獨的忍耐已經到了臨界點；後者顯示經過民進黨持續的洗腦，台灣有大批的年輕族群已經喪失理性判斷的能力，台灣未來前途堪憂。

首先，習近平是否真的點名賴清德？國安局長蔡明彥表示，經比對美國白宮官方的新聞稿，並針對中共領導人習近平過去在這些國際場合的談話作判斷，不能排除是中共外交部或官媒刻意會後媒宣操作，或認知作戰操作。其實不論認知作戰操作與否，中共直接點名台灣的現任執政者，顯示北京已經不再預留轉圜餘地。

其次，賴清德與青年學生都相信「堅持台灣主權」是「和平之路」，更是匪夷所思。民進黨政府近來炒作聯合國二七五八號決議，就是不折不扣的台獨行為，目的是堅持主張台灣主權不屬於中國，直接衝撞中共的底線。習近平在與拜登的談話中，把台灣問題列為四條紅線之首，顯示北京把兩岸問題當作核心中的核心。如果中共對台獨有一絲的退讓，將直接動搖中共的執政權，因此如果台灣走向台獨，中共必將不惜動用武力。賴清德的「和平之路」，反成為「戰爭之路」。

習近平在拜登卸任前發表強硬言論，一方面表示對拜登任內暗助台獨不滿，另一方面是說給即將上任的川普聽。川普雖內定反中大將與友台人士出任白宮國安顧問及國務卿，但背後還有親中的馬斯克。尤其是川普基於商人本色，善於交易的特質不容忽視。面對中共毫無妥協餘地的反台獨立場，極可能棄賴清德而就習近平，賴清德能不謹言慎行乎？

中共 台獨 賴清德

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