口號治國能換來和平嗎

聯合報／ 林基興／大學教授（新北市）

日昨在青年論壇，有高中生問「如何帶領國家走向和平、不戰爭？」 賴總統反問，和平之路有「簽訂和平協議、接受九二共識、堅持台灣主權和民主陣營站在一起」三種；你們支持哪種？「涉世未深」的聽眾幾乎全投第三種。賴總統旋即收割，這正是他的「和平之路」。

總統深諳群眾運動的話術，挖三個陷阱讓缺政治經驗的年輕學子擇一跳入。為何和平的選項任他定義？話術局限群眾的思路，正反映賴總統的駕馭伎倆。

「和民主陣營站在一起」這口號很動聽，但能自保嗎？國土為台灣十七倍的烏克蘭和民主陣營站在一起，但已遍體鱗傷；武器殺傷力日強，更當盡洪荒之力維繫和平。其次，高中生真的理解「九二共識」是什麼？第三，大陸崛起，在經濟或軍事等方面日趨強盛，相形之下，台灣更趨弱小，須以智取勝，而非標榜「和誰站在一起」。

馬前總統可與大陸和平共處，而非隔空交火，維持邦交國，務實參與世界衛生大會等。為何蔡與賴總統做不到，卻只會喊「和民主陣營站在一起」這口號？結果邦交國更少。

最近世界氣象組織在「第廿九屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會」（COP29）宣布，地球升溫達攝氏一點五度，二○二四年有望成為有紀錄以來最熱的一年；聯合國秘書長古特雷斯也表示人類火烤地球，正在付出代價。

卓揆的對策呢？死守「非核家園」。例如，被問是否比照美國微軟收購核電廠，讓台積電認養核四？他答核四廠重啟不切實際，要質詢的立委去問問新北市民願不願意；因台中市民不願意「用肺發電」，他要環境部護航過關，接著前往台中安撫鄉親保留燃煤機組：「我向大家保證，會重新檢討。」他話術高明，合其意的「不願意」就保送上壘，不合其意的「不願意」就輾壓過去。

總統與閣揆「口號治國」的結果包括買更多武器、漲電價。這是大家要的治國之路嗎？

九二共識

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