科技．人文聯合講座／撲朔迷離的歷史真相

美國總統大選過後，「一六一九計畫」的創始人漢娜—瓊斯（Nikole Hannah-Jones）在回應川普勝選時表示：「反黑人情緒仍然是這個國家的一股強大力量。」持不同意見的人則回應：「沒有人持反黑人立場，我們反對的是那些有問題的觀點。」漢娜—瓊斯因主導「一六一九計畫」於二○二○年贏得普立茲評論獎。川普則在二○二○年卸任前抨擊「一六一九計畫」，並宣布成立新的「一七七六委員會」，旨在美國學校中推行「愛國教育」。該委員會發布的「一七七六報告」受到了歷史學家的廣泛批評，稱其「充滿錯誤和黨派政治」。繼任總統拜登於二○二一年上任首日解散了該委員會。在二○二五年，川普重返總統寶座後，將如何重塑美國的歷史教育？

「一六一九計畫」是一系列報導，聚焦於奴隸制度和美國建國的主題。這項計畫促使人們重新審視美國的獨立理想，並因其對學校課程的影響而引發爭議。批評者認為「一六一九計畫」與批判性種族理論密切相關，換言之，該計畫將美國描繪成一個種族主義國家，聲稱獨立戰爭的部分目的是為了維護奴隸制度。

「一六一九計畫」批評了美國歷史中一些傳統上受尊敬的事件和人物，如獨立戰爭中的愛國者、開國元勳，以及後來的偉人如林肯。然而，這些觀點也引發了學術界的質疑，討論其詮釋是否過於偏頗。

「一六一九計畫」的一個爭議點是其聲稱「美洲殖民者決定宣告獨立於英國的其中一個主要原因是為了保護奴隸制度」。這一主張挑戰了許多人對美國建國理念的傳統看法。而這種觀點並非學界的共識，存在不同解讀。

我在紐約的Gilder Lehrman美國歷史研究所網站找到一八○一年一月廿四日美國總統亞當斯回應兩位奴隸制度廢除主義者的信。亞當斯反對奴隸制度，但主張其廢除應「漸進」進行，以避免激進行動帶來的不公和侵犯人權。然而，他錯誤地估計了當時奴隸制度的情況，認為奴隸人數正在減少，而實際上它正在增長。

亞當斯是否因為不支持以激進的方式廢除奴隸制度，就被認定是在保護奴隸制度？這值得商榷。就如同一八九八年後藤新平（1857-1929）在台灣實施的鴉片專賣政策一樣。當時很多日本官員主張應該嚴禁，可是後藤新平認為應該逐漸禁止。原因在於台灣人上癮者甚多，嚴禁會造成嚴重反抗。然而鴉片專賣成為殖民政府重要財源，也是事實。因此蔣渭水認為日本人毒害台灣人賺錢。後藤新平這個政策的功過在不同立場的人會有不同的看法。

「一六一九計畫」的事件顯示出歷史真相的多樣性與未來認知的不確定性。這提醒我們，歷史是一個複雜且多面向的領域，經由不同角度的解釋而展現出多樣的面貌。這種不確定性也正是歷史的迷人之處。（作者為前科技部代理部長）