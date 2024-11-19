華麗轉身 魯比歐能否落實友台主張

一無所悉的新任國防部長、國家情報總監人選情報經驗不足，美國總統當選人川普一連串矛盾混亂的人事任命，讓盟國外交圈人士提心吊膽。新任國務卿魯比歐反而成為川普2.0的少數穩定力量。

父母都是古巴移民，魯比歐身為酒保與女傭的兒子，如今成為美國首席外交官，活生生就是美國夢最佳見證。二○一○年挾茶黨保守浪潮崛起，魯比歐從佛羅里達州眾議院議長轉換跑道，當年僅卅九歲，短短兩年半後躍上《時代》雜誌封面，被稱為「共和黨救世主」，晉身成為全國性政治人物。

高舉保守大旗的魯比歐，與川普在減稅與保守社會政策等議題上差異不大，相對更具傳統溫和色彩。首屆川普政府四年任期，魯比歐投票表決紀錄與川普立場近九成吻合，只是他不支持川普控訴上屆總統大選舞弊的偏激主張。而身為移民之子，魯比歐在移民政策上持寬容態度，明顯有別於川普嚴格驅逐強硬立場。相較內閣成員清一色忠誠至上與唯命是從，至少魯比歐在堅持原則上仍讓外界有所期待。

魯比歐是參議院外交委員會共和黨排名第二資深的專業議員，從強力支持以色列到嚴厲制裁伊朗、委內瑞拉與北韓，一貫外交立場清晰可考。鮮明的抗中友台態度也反映在立法紀錄，魯比歐是《台灣旅行法》推手之一，也是屢敗屢戰的「台灣關係強化法案」領銜提案人之一。二○一八年三月，魯比歐一夫當關擋下亞太助理國務卿董雲裳任命案，理由就是她不夠支持台灣。無論政策與人事都駕輕就熟，魯比歐可以立即上手美國首席外交官一職。

出線消息曝光後，魯比歐回應：「身為國務卿，每天都會努力執行川普總統外交政策。」清楚明白「以川普為尊」，知道誰才是真正大老闆。以俄烏戰爭為例，魯比歐反對繼續援助烏克蘭並主張盡速結束戰爭，與川普立場漸趨一致，將忠實貫徹川普意志。

從參議員華麗轉身國務卿，魯比歐角色由倡議者蛻變成實踐者；歷來友台主張，像是台灣駐美代表處更名，或是美國在台協會台北辦事處處長任命改由參議院聽證同意等，皆屬於國務院管轄權限。而美國行政部門冷處理《台灣旅行法》，對我正副總統暨行政院長的華府禁足令遲遲未見突破。魯比歐上任後會不會換了位置就換腦袋？還是說到做到？以川普馬首是瞻下，魯比歐擁有多少自主決策空間？有沒有可能扮演檯面下穿梭交易的力量？都是台灣要睜大眼睛的觀察重點。