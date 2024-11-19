少數業者怠惰 拖累公車安全品質

台北市日前在忠孝東路和鎮江街口發生重大公車追撞事故，並導致正在過馬路的女子不幸被公車撞擊，送醫後傷重不治。有網友分享搭乘過肇事公車女駕駛班車的經驗，表示其開車經驗不足；雖然網路上的言論難以驗證其真實性，但在應當減速的轉彎路口會有如此大的撞擊力道，顯示出台灣可能普遍長期存在某些公車的駕駛安全性不足，導致業者服務品質低落的情況。

經查一一三年第一期台北市區公車營運服務指標評鑑結果，共七家客運業者獲優等，分別為欣欣客運、首都客運、三重客運、台北客運、大南汽車、中興巴士及大都會客運，其餘五家客運業者，除本次肇事的大有巴士評列為乙等外，其餘均為甲等，此評鑑結果顯示大有巴士在此次事件之前，已有相當的徵兆顯示其未能提供優質的大眾運輸服務。

本人近年來在台北市皆搭乘大有巴士作為通勤主要交通工具，發現存在一些問題。首先，有時發車時間不穩定，會延遲十至廿分鐘，致電給客服，客服卻請我自行打電話去調度站詢問，且對於目前發車車輛的掌握能力不足；在台北公車通APP顯示的該公司公車發車狀況，也時常與現實不符，導致浪費許多時間等車。

其次就是司機的駕駛素質，數名駕駛時常在狹小的巷道中猛烈加速，然後到站牌或紅燈時再急速剎車，乘坐體驗不佳；而且有一名駕駛開車時，一手放在方向盤上，另一手放在旁邊的欄杆上，還在大雨中對於前方正常行駛的摩托車大聲按喇叭。

此類駕駛在道路上已經造成嚴重安全隱憂！本人曾經多次致電大有巴士反映其駕駛不適任情況，並且留下聯絡電話，但從來沒有得到改善狀況的回覆。

發展大眾運輸是當代城市面對道路壅塞、空氣汙染、社會公平等議題時的重要工具；大眾運輸必須提供比私人運具更具時間、價格和服務品質的優勢，才能吸引大眾搭乘，進而提升城市競爭力。

目前台北市許多幹道有規畫公車專用道，可比私人運具節省時間，同時乘坐價格也相當低廉，但在服務品質尤其是駕駛的安全性上，仍有許多改善空間。

台北捷運的乾淨、準點、設施完善和安靜，常常令外國遊客印象深刻，但公車運輸卻因少數業者的怠惰，而造成服務品質低落。

剛到台北市坐完捷運再去坐公車的遊客，看到安靜排隊的市民後又看到路怒症的公車駕駛，可能會以為台灣人有雙重人格吧！