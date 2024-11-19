監督公車評鑑 中央須再修法加強

十一月，北市兩輛公車追撞釀成一死十五傷；九月，東海大學遭左轉未禮讓行人的巨業客運公車撞上，釀成一死一傷。公車事故頻傳，令人反思中央治理公車的機制失靈，實應通盤改善。

以五年釀成六十九件事故，三年前另撞死一名十六歲女高中生的巨業客運為例，依法竟無停業這個選項。《公路法》第四十七條及《汽車運輸業管理規則》第廿八條規定，無論汽車運輸業者如何嚴重妨害公益及交通安全，主管機關一律只能「限期改善」，改善無效才能「部分」停業，「一年後」仍未改善才能撤銷業者營業執照。交通部的「人本交通」，恐怕非以乘客為本，而是對業者的人性化管理。

進一步審視台北市及台中市的公車治理機制，其實正好是最認真辦理公車評鑑的縣市。以北市為例，開放民間推薦公車評鑑委員，一年辦理二次公車評鑑，並公布千百頁完整的評鑑報告書。對比其他縣市即有明顯差異，如新竹市近十年來皆未依法設立公車評鑑委員會、未依法訂定公車評鑑執行要點、未依法公布評鑑報告書，經筆者陳情仍多加拒絕。各縣市辦理公車評鑑差異之大，除了新竹市府本身難辭其咎，交通部亦應負督導不周之責。

如今偶發公車事故所在，尚且已是盡可能依法辦理公車評鑑的縣市。對於根本沒有依規辦理公車評鑑的縣市，豈非交通未爆彈？至於交通部怠於修法、監督，陳世凱部長既在「世界無車日」搭過捷運強調大眾運輸，至少應修法強化公車管理，監督各縣市辦理公車評鑑，檢討改善吧！