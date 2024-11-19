輾人慘劇重演 豈容坐視

台灣交通擁擠，頻傳奪命車禍，上周日台北市兩輛公車追撞，又一次造成路人遭公車輾過並捲入車底身亡之悲劇。月前另有台中女大學生在人行道遭公車撞擊，家屬甚至還質問司機，為何肇事後又開動公車再次輾壓女生，以致傷重不治？新聞聳動而殘忍，各方輿論撻伐，台中市政府立即提出改善，包括要求業者重新辦理行車安全教育，並要求全面安裝行車安全輔助系統等行動。但據報導，該肇事公車已裝設先進駕駛輔助系統ADAS，能在行人靠近盲區死角時閃燈並發出持續的尖銳警示聲，但不幸傷者最後仍遭車輛輾過。

由此可見，政府提出的改善行動，對減少奪命車禍雖有幫助，但也只能消極防止因為駕駛疏忽而造成的撞人意外，卻根本無法避免肇事車輛的車輪將人輾過，甚至常有機車騎士連人帶車一起捲入車底造成死亡悲劇。

建議在高底盤之中大型客車與貨車的四周下緣，裝設隔板或柵欄，使車輛距離地面僅有之微幅高度，不足以讓車輛在低速時輾過人的身體，更不會將人捲入車底，才是根本之道。如此除非因嚴重撞擊而造成奪命，不會再有被車輛輾過而造成的死亡車禍。目前雖有極少數公車在兩側有較低的下緣，但其距地面之高度仍無法避免人及兩輪車不被捲入大型車下，且公車前、後之下緣仍屬危險的高底盤。

兩星期前，也有車身甚高的大型貨車駕駛因為視覺死角，對於就在車前下方的情況渾然不覺，進而撞擊車前的機車騎士，人車摔倒後再因貨車的高底盤，又連人帶車一起捲入車下。此外，車身極長的大型貨車，在轉彎時因為內前輪與內後輪的轉彎半徑有明顯之內輪差，形成前後輪有更大的不同轉彎軌跡，駕駛轉彎時雖然已經減速，但只要稍有不慎就會擦撞側邊的人車，而後將倒地的人車捲入車底，最後遭車輪輾過。

上述各種慘劇常上新聞，場景相似且無不怵目驚心，尤其多為正值青年的男女騎士；每當憾事發生，駕駛若通過酒精測試，通常也就以「職業疏忽」處理，但本有無限遠景的年輕生命，卻就此戛然而止，能不痛哉？

將中大型客貨車四周的下緣裝設隔板或柵欄，對平坦馬路的都市甚至郊區，完全不會造成行車困難。若需要行駛路面顛簸的山區，也可使用能活動調整高低的隔板或柵欄。如此簡單的裝置，即可避免奪命的憾事發生，且所有工業設計的專業都能做出既實用而又美觀的產品。

人車遭客貨車輪下輾過的車禍，有如追命連環劇，不數日就演出一次；劇本內容不變，變的是不同家庭的悲號，是可忍，孰不可忍！豈能長久坐視而不設法防止？希望立法院交通委員會之立委及交通部，稟悲天憫人之情懷，盡速修法規定中大型客貨車四周的下緣一律降低，以避免死亡車禍，庶幾可無大客車與大貨車之輪下冤魂矣！