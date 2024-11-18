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無人機結合殺蟲劑 根除虎頭蜂巢

聯合報／ 黃基森／台北市立大學地球環境暨生物資源學系兼任副教授（新北市）

十一月十三日聯合報報導，桃園義消於民宅捕虎頭蜂，遭蜂群攻擊身亡的不幸事件。無獨有偶，今年八月也有立委助理被虎頭蜂螫死，這些讓人聞之色變的蜂螫事件每年不斷重演，顯示捕捉政策與方法仍有諸多問題，或有必要改弦更張，同時優化與精進捕捉方法。

政府推動捕蜂捉蛇政策近二十年了，且每年編列上億元預算執行。經統計，消防人員在九十六至一○六年間進行捕蜂任務，導致十七件捕蜂人員遭虎頭蜂螫咬後死亡或受傷，也有多起火燒屋事件。為確保專業捕捉，於一○七年將捕捉蜂蛇業務回歸林政保育單位，但每年仍發生十餘起遭虎頭蜂螫咬案件，且平均有三人或三人以上死亡。

首先，談到現行捕捉虎頭蜂方式，都是由捕蜂人到現場直接移除蜂巢，甚而有採用火攻方法。在先進文明國家已不採用此種人身直接採摘的不安全方式，而更重視執行任務人員的人身安全，因而發展出多元有效且安全的捕蜂方式。此外，根據統計每年有一萬五千件以上通報捕蜂案件，但實則多數並非對人體有危害風險的虎頭蜂巢，而是螞蟻巢或角蜂的蜂巢，政策的美意是為民除害，但執行成果卻是濫殺無辜、破壞生態與天敵的做法。

令人遺憾的是，過去虎頭蜂螫死人的事件，政府單位發布多種錯誤的保護訊息或措施，包括「不能攜帶和使用殺蟲劑」或「鼓勵登山攜帶化學防蚊液（忌避劑）」。目前國際期刊與筆者的研究測試發現，撲滅虎頭蜂或其蜂巢的最佳可行方式就是使用殺蟲劑，因而美國環保署已核准琳瑯滿目的撲滅虎頭蜂的殺蟲劑，同時也是先進國家目前推行現場摧毀或立即撲滅的好方法，這也是確保人身安全的最佳方法。此外，目前國內並未登記有對虎頭蜂有預防效能的防蚊液（忌避劑）。國內已核准上市的化學防蚊液，是對以頭部口器叮咬的害蟲有效，例如小黑蚊、蚊子與臭蟲等，但對以腹部螫針螫咬的虎頭蜂和紅火蟻，預防螫咬效果有限，尤其是對傾巢而出的蜂群攻擊時完全無法達到預防效果。

由桃園義消遭蜂螫而身亡事件可知，虎頭蜂的危害已由山區環境轉進都會或鄉村民宅。建議主政機關應優化捕蜂方法，可以無人機科技結合撲滅虎頭蜂的殺蟲劑根除蜂巢；此外，將每年捕捉虎頭蜂地點的資料轉化為有效資訊，即將每年捕蜂發現的地點進行勘察後，在高風險地區立即設置警告或告示牌，提醒登山者並確保其人身的安全。

捕蜂捉蛇 虎頭蜂 防蚊

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