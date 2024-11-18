掛號費上限取消／診所看病 窮人止步

本來到診所看病，是台灣比較感受不到貧富差距的地方，無論是富人或窮人，大家都會一起在候診室待診，支付基本的掛號費。但自從衛福部今年三月取消診所掛號費一五○元上限後，這已經逐漸產生了改變。

現今有些診所的非醫療需求裝備，例如裝潢等，越來越富麗堂皇、美輪美奐，另外也有標榜高服務規格的診所，設有不少醫師、護理師及藥師等醫療人員以外的服務人員。這些非醫療絕對必要的成本，如果導致掛號費無限制地提高，將使某些診所成為富人專區、窮人止步。

醫療，對生病的患者（尤其是急症或位於偏遠地區）是沒有選擇的，不似一般消費行為，民眾可以依據本身經濟條件決定要不要去，或者去哪裡、購買何種商品。

掛號費為醫師接受病人求診的行政管理費用，從這個角度來看，掛號費是一般民眾就醫的基本門檻。現今個人基本資料及醫療史已經都上傳到衛福部的中央系統，可以由各診所方便地取得，所以何種範圍的掛號費為適當、符合民生經濟現狀，並能夠兼顧普羅大眾的醫療需求，可能仍是政府可以評估並制定規範的。