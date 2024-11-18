台大入口撞牆 校園規畫最大敗筆

台灣的校園規畫，肇基於一九七○年代初期台大校園規畫委員會與校園規畫報告書的確立，然五十多年後的今天，直接打臉台灣校園規畫的最新錯誤示範，卻也正出自台大。

現在不論是以走路、騎車或開車的方式進入台大校門，迎面而來的乃是一整面紅色清水磚牆，完全破壞了原本一入校門轉折處順接椰林大道的開闊天際線，而這堵牆正是即將完工的台大人文大樓南側磚牆。該場址原本的建築乃興建於一九六○年代的「洞洞館」，其量體配置採「三合院」形式，僅在北、東、西側先後興建了三棟相互呼應的建築，即便建築體低矮內縮，那時也完全知道要「打開」鄰接椰林大道的南側，不放任何量體，以便保持一進台大校門轉折處的開闊氣象。而後確立的台大校園規畫報告書，也對椰林大道兩側建築體有嚴格的天際線高度管制與景觀控制，那即將完工的台大人文大樓，為何會在一進校門的椰林大道轉折處，放了這「第四面牆」呢？

遺憾地說，台大「撞牆」的最大關鍵原因，正來自號稱擁有全台灣最大校地，以及最先進、最齊備校園規畫的台大本身，一路棄守不把關。人文大樓興建案歷經十年的「民主審議」程序，卻無法撼動最初的那個「黑箱作業」：在沒有任何校內會議討論與記錄的狀況之下，同意捐贈單位將文學院原本規畫在兩塊不同基地上的量體，全部壓在最醒目也因而最攸關台大整體入口意象的椰林大道開口處。

此校門口「量體過大」卻無法移轉也無法卸載的問題，從來未獲有效解決（即便最後下挖兩層），讓明明一樁傑出校友捐款回饋母校的善舉，蒙上了「財團圈地」的陰影；讓台大不惜策略性地逃避環評而落人口實；讓台大校園規畫報告書形同虛設、「僅供參考」。雖然「搶救台大校門口行動聯盟」的師生與校友多年來費盡努力，將原本已通過台大校發會的九十公尺（二十三層樓高），一路壓低到目前的二十多公尺，但「第四面牆」依舊堵住了校門入口。

大學之大在於「有容乃大」，源自台北帝國大學的校門與警衛室低矮謙遜，椰林大道兩側退縮的歷史建築也完整和諧，但即將完工的人文大樓卻突兀矗立在校門入口處；北側緊逼農業陳列館歷史建物，東側迫近舊總圖歷史古蹟，西側緊貼新生南路人行道，大樓梯一走下來就可以直接搭公車，而南側則是「滿溢」到椰林大道，成為一進校門就迎面而來的「第四面牆」。

反諷的是，此設計才甫獲建築金石獎，肯定其建築本體在設計細節上的用心，但卻完全看不到其對場址所在的台大入口意象、椰林大道歷史空間肌理的嚴重破壞。此台灣校園規畫史上最新、最昂貴的錯誤，雖然順利提供了文學院許多系所對研究教學空間的迫切需求，但也同時凸顯了捐贈單位指定建築師、實體捐贈模式的諸多問題，更直接暴露校園規畫的形同虛設。

如今每進一次台大校園、每撞一次牆，我們只能期待人文大樓作為台灣整體校園規畫「負面教材」的功能，或能一再發揮，不斷啟動我們對天際線、對歷史景觀、對校園與都市界面、對大學之大乃在「有容乃大」的深刻反省。