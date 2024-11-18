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又見行人地獄 國恥怎消弭

聯合報／ 李克聰／消基會董事暨交通委員會召集人（台北市）
謝女駕駛大有巴士212路公車追撞陳男所駕大都會客運49路公車，導致林女捲入車底不治，陳男車上共15人受傷。記者李隆揆／翻攝
謝女駕駛大有巴士212路公車追撞陳男所駕大都會客運49路公車，導致林女捲入車底不治，陳男車上共15人受傷。記者李隆揆／翻攝

台灣「行人地獄」惡名已傳播全球，瑞士外交部官網對台灣交通的評價：「繁忙的交通，無法預測及頗具攻擊性的駕駛行為，即駕駛不會禮讓行人，一不小心走在行人穿越道上都會身亡。」前年經美國有線電視新聞網的CNN Travel報導後，雖政府很重視並全力改善，但行人綠燈走在行人穿越道上被撞死的悲劇仍一再上演。

繼九月廿二日東海女大生在行穿線被公車撞死，昨天上午台北市忠孝東路、鎮江街口喜來登飯店前，一對夫妻於綠燈時走在行人穿越道上，駛於前方的公車停讓等行人通行，並進行「指差確認」，未料卻遭後方公車從後面猛烈追撞，導致前方公車失控往前衝撞，女性行人因閃避不及被捲入車底而死亡

行人走在行人穿越道上卻因交通事故死亡，其實是國家之恥。據交通部「道安儀表板」的重點觀察指標最新統計，今年一至八月大型車案件致死二七三人，比去年同期增加四十六人；行人死亡二二八人，增加六人；大型車造成行人十四人死亡，增加五人；追撞事故死亡人數一七八人，增加二十八人。由這些統計數據分析行人事故死亡與大型車之關聯性，原因是大型車行經路口時，未能適當減速慢行及保持安全間距，如遇行人穿越時沒有停讓的空間與時間即容易造成事故，或遇突發狀況煞車不及容易與前方車輛追撞造成事故。

改善方法首先是交通工程設計應完全以行人為優先，且盡量有保護機制。建議全面檢討號誌化路口的保護行人時相設計，盡量增加「左右轉車行駛專用時相」、「行人早開時相」或更嚴格的「行人專用時相」設計，依據路口各方向車輛與行人交通量的相關因素，設計適當號誌時相與秒數門檻，區隔人車通行的時間，有效保障行人通過路口的安全。同時盡快改善所有路口的行人穿越道退縮、無號誌化路口及路段行人穿越道在前端增設停及慢的標誌標線，並加強夜間照明，或增設停及慢警示動態標誌等，提醒用路人更清楚辨識遵守。

至於所有的大型車營運業者，建議應通力合作改善駕駛缺工及高齡化的問題，以資源共享方式取代惡性競爭，改善目前互相調高駕駛薪資卻仍不能找到合適駕駛，進而無法落實駕駛管理的嚴重問題。建議採行人性化駕駛工時管理、減少疲勞駕駛及身心狀況不佳的安全風險；同時應制定駕駛輔助系統（ＡＤＡＳ）的使用標準作業程序，透過適當教育訓練促使駕駛善加運用並嚴守交通規則。

車輛行駛時應保持安全間距，行經各式路口應養成適當減速慢行的習慣，才有停讓的時間與空間，即使在號誌化路口遇綠燈，亦應先鬆油門再視情況適當減速或加速，避免突遇燈號變換時反應不及而闖紅燈，或急煞而被後車追撞的風險。行經路口依規定進行「指差確認」時，切記轉彎行車停讓的位置應有行人穿越道的完整視野，確認後啟動車輛時仍應注意可能沒看到的行人。

政府應重視並輔導改善目前客運經營環境不佳的問題，盡快引進ＡＩ運用在駕駛輔助系統中，如能在偵測到有碰撞行人的危險時，能將目前被動式預警提醒，進階到主動減速煞停之防撞機制，將更能保護行人安全。

交通事故 死亡 行人地獄

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