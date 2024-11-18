科技．人文聯合講座／走路看路 不看手機

「走路看路，不看手機」，雖是淺顯易懂的行為準則，但仍被大眾所輕忽，使得行人使用手機衍生的意外事件頻傳。個人認為，「走路看路，不看手機」實應列為「數位國民生活須知」的重要實踐條目。

康芮颱風來襲期間，媒體主持人阿娥姐在看劇後的返家途中，因拿出手機拍攝雨中即景時忽視路況而「側身仆街」，不僅手肘和肩部受傷，穿戴的珍珠手鍊也摔斷了。她說得好：「一心不能二用，專心走路才能避險！」

前陣子筆者到國外開會，有次出門前看到一則必須細讀的公告，當下因趕時間，所以先以手機拍下，一邊走，一邊看。孰料，光靠眼角餘光留意公寓大樓外的階梯還不夠，竟將最後兩階看成一階，當場一步踩空翻滾成倒栽蔥，所幸只是皮肉傷。一場小小意外可說是微傷彌珍，適時提醒自己專心走路，不要分心。

在網路上看到一部短片，有位婦人漫步在人行道上，因一時看手機而分心，瞬間就從人行道上的天然氣檢修門翻落坑洞。當地消防局獲報後，趕到現場將這名女子從洞裡救出來，並緊急送往醫院接受治療。

其實，像手機這樣的行動裝置讓我們不再拘泥於固定場所處理事務，理應讓大家更加自由，但為何無線通訊網路卻又如同無形的絲線，隨時隨地將大家纏繞在一起，讓我們不知不覺就陷於險境呢？我們走在路上，即使身旁的手機沒有動靜，有時難免也會產生它正在響鈴震動的錯覺，三不五時就要檢視一下，深恐錯過十萬火急的重要訊息。無論如何，行人若需使用手機，務必停看聽，先「停」下來才能「看」和「聽」。

大致而言，手機造成的分心包括視覺分心（例如收發簡訊、滑讀資訊）與聽覺分心（例如聽音樂、接電話）。行人走在路上所面對的挑戰，除了凹凸不平的坑坑窪窪與善惡難辨的奇人異士外，更危險的是與車輛交會時幾乎沒有任何保護，使得人車碰撞事故的傷害愈加嚴重。

最近，英屬哥倫比亞大學的研究團隊在《事故分析與預防》（Accident Analysis & Prevention）期刊發表的論文指出，分心的行人與車輛保持更近的距離，且移動速度會降低，也很少讓路給迎面駛來的車輛。此外，無論與車輛的橫向距離如何，他們都很少改變互動角度，這表明他們大都不了解周圍環境，從而降低行進的效率。相反地，不分心的行人會採取更安全的行動，與車輛保持更大的距離，更頻繁地讓行，並相應地調整速度。

他們進一步指出不分心的行人與車輛的交通衝突嚴重程度，比分心的行人降低了將近百分之五十，而最小距離則平均增加約百分之三十。同時，車輛駕駛對於分心的行人也表現出不同的行為，他們會在注意力不集中的行人周圍減速，顯示駕駛體察到潛在的風險。

是以行進時不分心，使用行動裝置必須停看聽，緩慢走路如此，快速開車更不在話下。下次，當我們行進時，別做低頭族，抬起頭來看看路上的風景吧！（作者為台灣大學資訊工程系教授）