當共軍機器狼登陸巷戰 我如何應對

珠海第十五屆航空博覽會於十七日風光閉幕，根據央視官方權威資料參加四十七國，國內外廠商一○二二家。據側邊消息透露，已收到約六百億人民幣訂單，大都來自中東地區國家。

航展目的是開展軍工產業，並透過出售以影響地緣政治，但主體展覽仍是在中國大陸獨領風騷下展示國威，嚇阻西方世界對中國大陸的盲動，例如紅旗—19、「九天」無人航空母機、無人作戰「虎鯨號」三體艦等，正是針對近十年來美國重回亞洲，企圖建構以美、印、澳、日、韓為首的印太聯盟圍困中共，所亮出的新警告底牌。

在如此多的各色琳瑯滿目武器中，台灣應有所對應準備。戰爭因武器進化而改變戰爭的型態，冷兵器時代與目前進入智能化左右戰場勝負，差異巨大，已不可同日而語。從過往人面對面的對抗廝殺，到現在精準裝備陸續在戰場上扮演勝負要角，人已是遠離目視距離，決勝於百里千里之外。

這次珠海航展賣點很多，但有一項陸地作戰的中共新列裝備「機器狼」，也引起網友重視與十足的新鮮感，從視頻公開的資料看，台灣應予重視並做好如何反制的研究。

機器狼有高度的精密裝備，紅外線夜視、熱像儀、通信系統、感應裝置、外掛武器等，能集群作戰，通常一組四隻分工合作，頭狼負責搜集敵情，其餘負責攻擊與裝備給養，包括緊急醫療器材；目前對岸已將該項裝備發展到可以防水後做登陸作戰用，並可在崎嶇道路快速跑步跳躍，及山路爬坡或躍過壕溝、漂浮過河流，直撲我方守軍。由於其用雷射鎖定，雷射光所指之處即是彈著點，機器狼背負的步槍或機槍，可謂彈無虛發；夜間透過紅外線不可見光或熱像儀，可清楚看到任何移動生物體，黑夜已不起任何掩蔽功能而被鎖定。

機器狼以車載或直升機空投方式機動部署，在敵前進行打擊或敵後滲透奇襲；其最令人擔心的是，我以打巷戰做為最後的防禦手段，極可能因此在戰術上面臨完全破功窘境，無法進行逐巷逐屋掃蕩。

人類直立二足行走，目標明顯，而機器狼本就四足爬行，匍匐前進壓低姿勢，為天生即具備，我軍不易瞄準射擊，其又根本不會累，何況於攻擊時可瞬間伏臥，如非擊中傳動電池，對機器狼並不會產生致命破壞，仍能遂行戰力。

機器狼可能在登陸戰、巷戰中帶給國軍致命的破壞力，我應未雨綢繆，不要讓國軍面對成千上萬的機器狼出現在陣地前方，打也打不死，而手足無措，等白白被機器狼攻擊犧牲時，後悔莫及。以敵為師，今後國軍亦應發展類機器狼，在海防及巷弄遭遇戰時，亦能以機器人對機器人、機器狼對機器狼方式，打好反登陸戰及巷戰。