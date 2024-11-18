陸無人機主導戰場 台已脫節

無人機近年在世界各大航太展大行其道，隨之而起的相關研發和反制之道也成為顯學，這是軍事科技從自動化向人工智能化過渡的必然趨勢，當然也象徵掌握此技術的科研大國，已能夠充分運用特定區域的電磁頻譜權力，藉以導引所轄各型無人機任務遂行。從本屆珠海航展的展品內容可一窺端倪，不難看出無人機、機器狗、機器戰狼、機器戰士已是戰場主角。

中共在近幾年開展「繞台」演訓時，已時常出現「翼龍」、「彩虹」系列機隊，這些結構相對簡單的無人機，在航程和路徑設計都受到若干技術條件的制約，尤其是機載電子設備受到滯空時間和酬載重量的影響，其飛行航路通常只能依循某些固定路徑。這些航路設計係根據事先衛星定位和編寫程式演算，以免遭到電子干擾甚至電子攔截，讓這些第一代軍用無人機，成為中共空中力量「察打一體」化的實驗先驅，但功能上還不足以全面彌補「高新」系列載人電子戰飛機所涵蓋的空權範圍。

前年「雙尾蠍」出沒台海周邊空域，飛行高度於三萬五千呎以上，是與美國諾格公司研發的MQ-4C「人魚海神」相同等級的長航時高空無人飛行載具（MALE），透露出共軍已能在沿海機場地面管制站台或海軍艦艇上遠端遙控，執行各項監控任務（ISR），甚至可在雲、雨、霧、霾等較差天氣時出航；除非發生太陽黑子電磁風暴的異常活動現象，這款雙尾翼、高酬載的無人機，可更為機動、更具穿透地飛越海峽上空，而且不限於台海。

若未來經過構型研改的多功能、抗多頻電子干擾無人機搭載於新型轟炸機下，將可以類似「航空母機」的型態自島鏈外緣空中投放，對美國和日本在西北太平洋的各座離島，尤其是有軍事要塞功用的島嶼形成甚大威脅。

本屆珠海航展開幕前，中共「中航公司」推出一型號稱最大起飛重量達十噸的全新構型大型無人機，搭載高效率渦扇發動機，配備「模組化異構蜂巢任務艙」，藉以投放小型無人機群。這名為「九天」無人機，採高主翼、後掠角機翼設計，翼尖有擾流小翼以提高長航程的飛行效率，另也採取一對Ｈ形尾翼。依其功能觀之，未來將在空中戰區擔任反制對手的「忠誠僚機」的功能，阻攔美、日等第五代戰鬥機對遙控僚機遂行空中滲透。

中共所主動公布「彩虹-7」性能，亦是暗示航空母艦無人機隊時代到來，基於先進氣動力、匿蹤外型和控制技術研製的高空無人機，升限高於四萬呎，最大滯空航程十六小時，可運用於壓縮敵方雷達的探測距離，亦可在高強度作戰環境中執行即時電子和影像偵察、情報截取任務，還能為遠距離武器打擊提供目標導引。

面對中共發展迅速且多元無人機隊，我方亟須通盤審視現用的資料鏈路效率，同時向美積極爭取新版本Link-22資料鏈路，以最合理的投資增加國軍聯合防禦的指管能力。

另外廣泛運用AI技術的無人機、機器狗、機器戰狼、機器戰士的驗證及運用，台灣仍處停滯階段，與當前戰略環境脫節甚多，目前已到迫在眉睫階段。