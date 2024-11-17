若缺乏專業與獨立 NCC不要也罷

藍白立委聯手下，NCC組織法修正順利三讀通過，NCC代理主委翁柏宗須依法卸任。NCC對於民眾來說早就是「髒兮兮」，淪為民進黨的附隨組織；對於執政黨來說，則是幫民進黨在二○二○年十一月十八日關掉勤於「監督政府」的中天電視台最佳工具，也是「在隨時可以補件下」讓親綠的鏡電視於二○二二年五月六日開播的最佳護航公機關。

至於NCC的主委與委員，在前行政院長蘇貞昌罵了「誰都管它不到，但它也什麼都不管」，導致當時主委詹婷怡請辭。而接下來的NCC主委提名了陳耀祥，不但聽政院的話，再加上府院密件透露出有兩名傾綠委員可以幫忙關掉中天，最後七位委員竟以中天違規報導太多等原因，全數通過不予中天換照，造成中天退出有線頻道而轉戰Youtube。

迄今中天新聞台二○一九年報導「卡救命錢養蚊滅韓」、政論節目來賓質疑農漁產製銷等，遭NCC裁罰共一六○萬元，最高行政法院判決撤銷確定，中天已廿一連勝。換言之，NCC所謂的中天違規太多，在法院認證下，多數裁罰認為NCC的裁決有誤或偏差，兩相對比，所謂「違規太多」，可說就是政治操作下的判決。當中天五十二頻道黑頻時，即是NCC背離客觀獨立機關而成為執政黨打手的開始。

今年七月底，陳耀祥任期屆滿後卸任，政院所提的NCC四位委員名單包含了原應一起離開的翁柏宗，還被提名為主委，讓多數在野黨立委更是火大，名單還未審就已被「拒絕」！NCC竟還「威脅」立委與社會大眾，若是不通過委員名單，則無法審查讓新iphone上市。政院還特別護航核定翁代理主委，全然不顧NCC組織新法。如今在野聯手再度封殺了翁柏宗，讓翁真正下台。問題是卓內閣是否還要提原來的「政治委員」名單？還是要重提一份專業與中立的新名單呢？

NCC早就被執政黨當作御用工具，沒有專業與獨立的思維與運作，根本無法提升我國數位通訊與數位匯流等水準。 加上過多的政治干預，嚴重侵害新聞自由與言論自由，坐視國內多數媒體綠化，成為一言堂。說實在的，NCC的存在反而製造國內新聞產業的自我封閉與自以為是，自願做執政黨的大內宣工具而不願為民監督政府，如此失去功能與獨立自主性的NCC，不要也罷！再看看陳耀祥的護短嘴臉與翁柏宗的戀棧官職，根本不敢讓人恭維！沒有新思維、獨立思維與民主自由思維的NCC，能否擔任起讓新聞自由與數位起飛的重責大任，更讓人不敢奢想！