星期透視／爭議不斷的NCC 該何去何從

NCC這些年成了「鬧兮兮」，爭議不斷，甚至被批評是「髒兮兮」。最新發展是立院再修NCC組織法，關上委員從缺可由原委員續任的漏洞。政院就是藉此讓翁柏宗續任並代理主委。立院還修法明定十二月一日施行，這代表如果在此之前新委員無法順利產生，NCC將只剩三名委員，不足召開委員會的法定人數。雖然很多NCC業務不開委員會也能正常推動，但法定需要委員會開會的一○四項業務將暫時停擺。

其實NCC師法對象–美國的FCC，從二○二○年底到去年九月，因第五位委員出缺，拜登的原提名人選因和業者的利益衝突爭議，即使民主黨是參院多數仍拿不到足夠同意票，讓FCC處於近三年的僵局。FCC委員五人，由總統提名、參院通過，任期五年，總統指定一人任主委，但同黨派不能超過三人。第五位委員難產，讓共和民主兩黨形成了近三年的二比二，政策只要出現黨派分歧就過不了。

從美國的例子看，化解僵局的適當途徑，就是提名能獲國會通過的人選，而審查就是爭取民意支持的過程。不走這個路線，用民眾可能買不到新手機情勒，或是搞延任巧門，只會讓爭議更大、僵局更僵！

NCC委員提名會引發爭議，除了人選本身，當然和其過去的「輝煌」表現脫不了關係。當初成立NCC宣示要達成多個重大目標，重中之重有三項：捍衛言論自由、黨政軍退出媒體和健全媒體監管。但是最近這些年的表現，和當初的宣示可說相去甚遠。

以黨政軍退出媒體為例，台灣媒體向執政黨和綠營嚴重傾斜，綠營政客與綠媒媒體人流動頻繁，媒體大亨甚至能主導執政黨特定派系。

至於捍衛言論自由，關掉中天的過程，讓人看見NCC成為了執政者打壓言論工具。表面理由包括中天多次違規遭到裁罰、內控失靈、資方介入編輯，一字未提政治；但包括許多西方媒體，都是用關閉「親中」電視台來解讀。如果只有執政黨喜歡的言論才有言論自由，這是哪門子的捍衛言論自由？

遺憾的是，一些西方團體看到台灣在綠營執政下的言論自由限縮，卻不能仗義執言。中天被關後，「無國界組織」雖發表聲明表達遺憾，認為會對員工造成影響，卻說這「並未違反新聞自由」。有趣的是，同一個「無國界組織」，十一月十四日發表了另一個聲明，針對公視Taiwan Plus下架稱呼川普為「已定罪罪犯」的報導，表示「以改善外交關係為由干預媒體的編輯方針，這是完全不可接受的」。如果其言論自由標準如此高，為何對中天關台卻輕輕帶過呢？

以台灣政治生態，NCC委員與其標舉難以做到的獨立，也可思考是否仿效美國FCC以政黨比例決定委員組成。雖有論者擔心這會讓委員更加黨派化，但從美國經驗看，如果人選審查是嚴格的，所提人選是專業的，政黨代表未必與專業把關相衝突。這些年台灣已不知有多少獨立機關被打手化甚至東廠化，如果提名的是不能捍衛專業和原則的委員，要等卸任才敢吹哨，NCC「髒兮兮」的惡名將很難化解，「鬧兮兮」就是必然。（作者為世新大學傳播博士學程專任教授）