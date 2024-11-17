大屋頂下／黑邏輯：川普非戰 但催收保護費

面對川普，從大架構來看，台灣必須警覺不要掉進他的黑邏輯，本文稱為「川普的台灣悖論」或「川普的兩岸悖論」。

川普的核心意識是反對戰爭的，這是他引以為傲的旗幟。他非常以第一任未新啟戰爭而自豪，並誇言此任將在二十四小時內終止俄烏戰爭，更經常強烈抨擊美國介入國際盟約及戰爭的巨大政經成本之不智與不利。一直到五日勝選之夜，他還說：在他重返白宮後，不會有戰爭，會阻止戰爭。

這個架構，應當也存在於他對美中台關係的思維之中。川普必然仍將維持美中之間在軍事上的「恐怖均衡」，以確保「震懾止戰」的效果，但不會以美中開戰為目標，而是維持「鬥而不破」的局面。在川普的意念中，美中角力將以科技為核心的經貿競爭為主題，而將局面控制在「不會有戰爭，會阻止戰爭」。

其實，川普對美中台關係有十分細緻卻扭曲又固執的成見，亦即「川普的台灣悖論」。

他說，台灣是筆尖，中國是書桌（雞蛋碰石頭，語出理智，亦語帶輕蔑）。他說，台灣距美國九五ＯＯ哩，距中國六十八哩，怎麼協防？（鞭長莫及，高難度，高成本，心有餘力不足）。再問他是否協防台灣？他說，如果中國「進入」（go into）台灣（不說侵略或攻擊），他會對中國徵二ＯＯ％關稅。又說，他與習近平是好友，二人會阻止此事（進入台灣）發生。再者，被認為「極度親中／相當輕台」的馬斯克可能也影響且反映了川普的兩岸思考（下一個季辛吉？），台灣當細思極恐。

以上，皆是不想打仗、不會打仗、要阻止開戰的兩岸非戰及避戰思維。

川普聰明自負。他心裡想的可能是，兩岸擺明了是「筆尖對書桌」的局面，你們居然問我要不要為台灣與中國開戰，難道是把我當成傻瓜？何況，川普如今要終止俄烏戰爭，難道會又想把台灣變成另一個烏克蘭嗎？川普顯然不想挑起及參與這一場「筆尖對書桌」的愚蠢戰爭，台灣也就不能再自作多情了。

其實，川普若斷然以背棄烏克蘭而終止了俄烏戰爭，其後果將比拜登在二Ｏ二一年自阿富汗撤軍更嚴重，而這也正是他更不能再將台灣變成烏克蘭的理由。

另者，以色列距美國直線飛行就有六七五二哩，但川普卻不會說以色列距美國太遠，台灣就更千萬勿幻想自己是美國的以色列了。

此際，在川普心中，美台關係的中心議題絕非兩岸潛在的軍事危機，而是台積電。他幾度指出，台積電「偷走」美國的晶片生意，必須提高台積電的進口關稅；更稱，台灣很有錢，但什麼也沒給美國。沿著這個說法，川普又說，台灣要美國保護，就要付保護費；黑幫能不收保護費嗎？保單能不付保費嗎？台灣該增加軍事投入，將國防預算提高至ＧＤＰ的百分之十。可謂咄咄逼人。

以上，川普在表達了他的兩岸非戰思維後，居然將美台關係轉入了「台灣虧欠美國」的美台矛盾，轉入了台積電偷美國晶片，也轉入了台灣應付保護費及應將國防預算提高至ＧＤＰ百分之十。這些大白話，皆使美台關係急轉直下為交易化、貨幣化，均已歸結到「保護費」的概念下。

這就是「川普的台灣悖論」。也就是說，他對於共同承當台灣的軍事風險並無真實的承諾，卻可能以兩岸情勢作為對台灣進行經濟勒索的口實。至此，台積電成為人質，軍售在餵養美國軍工複合體的經濟意義也已大於成全台灣的軍事意義，皆成「交易式互動」。

於是，川普不想打仗，但催台灣付保護費。這是否黑邏輯？是否悖論？

其實，川普也並非僅對台灣如此。美國第一、孤立主義、保護主義、現實主義、交易主義與功利主義是他的六大思維支柱，他對「民主燈塔／世界警察」的美國傳統角色顯然興趣缺缺，甚至認為是自傷及愚蠢，因此他全力擺脫美國在國際事務上的虛榮與糾纏。在這樣的大架構下，台灣若仍希望美國能把台灣用為「亞洲的烏克蘭／兩岸的攪屎棍」，那豈不是自掘墳墓？

在這一套「黑邏輯／台灣悖論」之下，台灣必須警覺，未來在兩岸危機中不能寄望美國會死守這個「小筆尖」，且更要警覺台灣可能無力反抗川普若利用兩岸情勢增加「保護費」的需索。

倘係如此，台灣得到的將不是美國的「保護」，而是挾持與勒索。

川普的黑邏輯是：利用台灣勒索中國，又利用中國勒索台灣。兩岸的交惡符合川普的利益，但兩岸的情勢也被川普挾持。他只要信手拈來一個小花樣，就可能搞得兩岸地動山搖。川普主動，兩岸被動。因此，賴清德與習近平皆應嚴肅思考如何自「川普的兩岸悖論」中解套。

川普說，「習近平知道我超級瘋狂」，賴清德當然也知道。兩岸必須有一個足可進退攻守的共同立足點，不能被川普的瘋狂所操弄。這個共同立足點就是：

定錨中華民國，共構兩岸和平競合。

如此，中華人民共和國就有了一個友善安定的中華民國，中華民國也有了一個友善安定的中華人民共和國。兩岸風和日麗，自是舟楫平安。

對習近平而言，川普的戰爭意識雖然較低，但也不必賭他的「超級瘋狂」，畢竟他也說過屆時會「轟炸北京」。何況，中共若顯示對中華民國的更加正視，亦必可降低川普操弄與挾持兩岸關係的藉口。對賴清德而言，則更明確地回到中華民國，同樣也可相對鬆解川普操弄與挾持兩岸關係的把柄。而且，既回到中華民國，即可避免與川普大大小小的互動，或被川普玩弄，皆被誇大解讀為「倚美謀獨」，動輒得咎，反而影響了台美中關係的健康正常發展。

台灣必須洞悉，川普的核心意識是非戰與避戰，他不會想將台灣變成烏克蘭，因此台灣也就不必被美國牽著鼻子去用過度的軍購來掩飾美國的經濟需索，更不必作到「宮廟存彈藥，高中生填同意書」的地步。只要站在中華民國的正確政治立場上，中華民國本身就是最佳的國防，中華民國憲法就是兩岸和平協議。

賴清德說，團結台灣，中華民國是最大公約數。他尤應知道，中華民國更是平衡台美中關係的最大公約數。

賴清德回到中華民國，習近平給中華民國開一條路。這樣的態勢若能形成，不受挑撥，則外力也就很難有操弄與挾持兩岸的空間了。

台諺：樹頭企有在，毋驚樹尾做風颱。

欲破解「川普的兩岸悖論」，「中華民國」是兩岸的共同立足點。