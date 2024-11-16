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保護消費金融 關鍵在監管執行力

聯合報／ 趙培宏／法學法律事務所主持律師（台北市）

本月十四日，立法院財委會有立委抨擊租賃業放款中小建商賺高利，成房市管制破口；再加上近年消費金融業務快速成長，「先買後付」（ＢＮＰＬ）等新模式興起，有網紅揭露「山道猴子」悲歌，或稱租賃公司為「影子銀行」，引發不少疑慮。為此，有立委提案將租賃公司納入《金融消費者保護法》，或設立《融資公司法》，凸顯出台灣消費金融領域監管的不一致性。

現行消費者保護框架主要包括《民法》和《消費者保護法》。依《民法》，消費者在面對不公平條款時，可以主張撤銷或無效，這對於高利率或不明確條款具有保護作用。《消費者保護法》進一步要求業者提供公平、透明的條款，清楚揭露費用及風險，若業者違反，消費者可主張條款無效。

此外，租賃公司等業者的自律規範也起到了補充法律的作用，租賃公會對消費金融產品提出了一系列規範準則，包括融資標準、利率揭露及合作廠商管理等，這些措施有助於提高服務透明度，並減少詐欺或過度消費的風險。上市公司內部控制的健全也起到關鍵作用，證交所的查核機制亦可防止隱性費用或不公平條款。

儘管現行法律框架已涵蓋大部分消費金融活動，但問題的癥結在於監管的一致性與力度不足。消費金融核心法規《金融消費者保護法》旨在保障消費者在金融交易中的基本權利，要求業者提供透明資訊和確保契約公平性。然而，隨著新型消費金融商品的發展，消費者面臨更多隱性成本，例如高額利息、隱藏罰款或資訊不透明，在在加重消費者經濟負擔的風險。

消費金融行為的核心是向消費者提供金融服務，無論提供此服務的公司規模如何，只要是融資行為，都直接影響消費者的生活質量與經濟安全，只有將所有涉及消費金融服務的業者納入統一監管體系，才可全面保護消費者權益。若以公司規模區分監管強度，可能會造成小型公司逃避監管，但這類公司往往會提供不符合法律規範的金融產品；因此，統一標準的監管確有其必要性。

此外，消費金融保護的關鍵在加強監管執行力，應確保所有消費金融業者都受到《金融消費者保護法》規範，在一致的標準下保障消費者權益，在知情且公平的基礎上選擇適宜的金融商品。

法律 消費者 風險

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