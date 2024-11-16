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基層教練心聲 數字以外如何衡量

聯合報／ 丘永勝／基層教練（彰縣花壇）

世界十二強棒球賽在台灣熱鬧開打，地主中華隊打韓抗多摘下二連勝，並欲在今天「射日」。但在這樣的嘉年華氣氛下，在基層服務的專任運動教練卻面臨許多難題。

作為一名基層學校專任運動教練，筆者很害怕因訓練績效未通過，遭到教育局處解聘而中年失業。我很明白自己背負家庭與學校隊伍的責任有多重，每天都早出晚歸，不分烈日酷暑或寒風刺骨時時訓練指導選手；不管寒暑假、國定假日甚至過年都不敢鬆懈。除了技術訓練，還要時刻關心選手的生活作息，甚至是學業進度和心理狀態。畢竟，作為教練，我不僅是他們的專業指導者，也是他們在成長路上的支持者和引路人。

特別是一些家境清寒的選手，常常需要教練想辦法爭取獎學金或其他訓練環境資源。沒有人要求我做這些事，但我知道如果不幫他們，很多學生可能就無法繼續走下去。每當我看到學生因為獲得幫助而重燃希望，我的內心就會感到一絲安慰。

除了訓練和照顧選手，還有學校行政作業，必須協助整理訓練計畫、規畫活動、處理學生的日常管理，還有時不時的學校班際運動競賽、體育評鑑、年終考核、每三年一次的績效大考核。每項工作都需要花費時間和心力，卻總是感覺付出後依然存在著工作風險與焦慮。尤其當前少子化，學校招生壓力更大，體育班招生的困境更大，大家都知道，若選手招收人數不夠，就意味著可能面臨解聘或是資源削減的風險。我們這些基層教練無論怎麼努力，最終都得以招生名額與訓練績效、選手輸送銜續、運動推廣以及行政配合來考核是否能續聘。

最讓人心力交瘁的是，無論我們投入多少心血、時間，所有的努力最終都被用「績效」來衡量。每三年一大考要求我們達成某些數字上的目標，但有誰能了解基層教練的價值，不能僅僅用數字來衡量？有多少選手，雖然沒有在比賽中獲得名次，但在訓練中學會了堅持、學會了自律，甚至改變了人生？這些無形的成果，誰來看見呢？

我做這份工作無怨無悔，只希望有更多人理解基層運動教練的辛苦。我們付出的不僅是對學生的關懷與指導，也是對他們未來的一份承諾。希望未來能有更多的支持，讓我們不僅在績效上得到肯定，也能在教育與人生的價值上，感受到更多尊重。

教練 績效 運動

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