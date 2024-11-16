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民眾有權拒絕波波醫師

聯合報／ 蔡田／國小退休校長（台北市）

近日有關波波醫師的爭議不斷。衛福部長邱泰源昨天指出，在還沒有共識之前，召募持國外學歷且正在實習的牙醫師赴偏鄉服務一事將永久暫停；日前台大醫院也率先表態，若有波波醫師申請成為住院醫師或實習醫師，台大醫院將不予考慮。

筆者相當贊同台大醫院的作法，因為民眾為維護自身權益，有拒絕波波醫師的權利。但相較於台大醫院堅決反對的立場，衛福部和醫師公會對於公開波波醫師學歷的看法，例如涉及個人隱私、有如「獵巫行為」，可能影響看診與手術等醫療行為等，卻令人失望。

筆者曾擔任台北市幼兒園基礎評鑑委員，其中一項評鑑標準就是公開教師和教保員的學歷。既然連幼兒園教師都必須公開，為何波波醫師可以隱瞞？

過去曾發生波波醫師因醫療疏失導致患者喪生，人命關天，誰也不想成為下一個受害者。基於民眾有知的權利，醫療機構理應公開醫師學歷，讓民眾了解看診的醫師是否為波波醫師，並自行承擔選擇後的風險。

為保障民眾就醫權益，呼籲消基會站出來，不僅應將流傳的波波醫師名單上網供查詢，還應倡導民眾選擇那些公開醫師學歷的醫院或診所。我相信，為了爭取民眾的信賴，未來會有更多醫院跟進台大，許多診所也會公開醫師學歷，讓良幣驅逐劣幣，避免民眾在不知情的情況下成為波波醫師的下一位受害者。

台大醫院 幼兒園 醫師

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