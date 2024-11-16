重建莊嚴的憲法裁判機制

在野黨擬將憲法訴訟法規定「現有」改為「法定」總額，執政黨抗拒，並和部分律師團體扣上癱瘓憲法法庭的帽子。但憲法法庭的運作，究竟是法律文義還是實務運作問題，實應區辨。

憲法本文原規定大法官若干人，司法院組織法規定十七人，一九九七年修憲才將法律位階之人數提升為憲法位階，並改為十五人，可見修憲者對大法官人數非常重視，因此明定大法官開會現有總人數是固定不變，而將憲法訴訟法明定「現有總額」為增修憲法第五條所明定之十五人，應符合修憲者為賦予憲法裁判的嚴肅和慎重性之意旨。

提高決議門檻，亦可收多元意見。司法院組織法第三條第一項明定大法官十五人，第四條規定其應具之資格，以具備豐富之法學學養、經歷，成績卓著為必要；並要求任一款資格之大法官，其人數不得超過總名額三分之一，以呈現多元意見。如僅容許以二分之一為決議門檻，易失去意見之多元性。

法律案原則須經由立法委員二分之一以上通過後再由總統公布，前後經由具有直接多數（立委五十七席、經相對多數選出的總統核定）民主正當性所通過的法案，卻被不具直接多數民意的大法官否定，憲法法庭享有違憲審查，存在「反多數難題」，因此引進嚴格正當法律程序，對反多數難題之疑慮有所消除。相較於過去大法官會議通過須經三分之二決議，現行決議門檻採簡單多數顯然過於輕率。因此可決人數由二分之一提高到三分之二，或者說回復過去的三分之二，較符合憲法訴訟法立法理由中的正當法律程序。

增修憲法第五條第二項：「司法院大法官任期八年，不分屆次、個別計算並不得連任」，但因實務運作造成連任的總統提名全部大法官的亂象，盱衡其他民主先進國家，鮮見類此狀況，大法官過度傾向某一特定意識形態，容易造成憲法穩定秩序的朝令夕改、昨是今非，不利於維繫穩定的自由民主憲政秩序。如今在民進黨蔡英文八年執政後，再加上賴總統的執政任期，明定十五人由二分之一提高到三分之二，更能彰顯對憲法裁判的審慎尊重性。

更遑論諸多人權保障的憲法判決、甚至是社會爭議頗高的憲法裁判，不少都是在門檻三分之二的舊法時期作成，解嚴後，大法官從釋字二一七號到憲法訴訟法施行前釋字八一三號，將近六百號的解釋，作出攸關我國民主憲政秩序之經典解釋，縱然過程中難免有爭議，但仍達成共識，更可證過去三分之二門檻沒有問題，未來豈會不行？提升門檻有助於增進判決之公信及多元，使孤立少數之弱勢群體得到肯認，以人權保障為職志之律師，即便囿於意識形態不樂觀其成，但應無阻止之理。

憲法解釋位階等同憲法，並無制衡機制，各國在設計違憲門檻上皆以程序予以限制，以避免司法獨裁。憲訴法修法提案，守護憲法法庭裁判的公正及多元，關鍵不是憲法法庭的癱瘓與否，特別在一一三憲判九後朝野對立更加白熱化，建構莊嚴慎重的憲法裁判表決機制，讓憲法法庭休養生息再出發，才是完善並落實我國多元民主人權保障法制之不二法門。