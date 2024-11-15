面對川普威壓 兩岸和諧可釜底抽薪

在川普眼中，台灣不只偷走了美國晶片事業，享受了美國保護又沒繳保護費…。台灣是美國第八大貿易夥伴，二○二三年美國對台貿易逆差就有四七九點七五億美元。民進黨政府除了該聽懂川普的台灣距大陸近、離美國遠、美國難防守的大白話，更該看懂川普以美國優先的高關稅、平衡貿易逆差、全力扶植本國製造與創造美國工人就業的未來政策取向。台灣人民及政府絕對要覺醒也要有智慧，既要應付被川普威逼平衡台美貿易逆差的巨大經濟損失，還要避免美國需索無度的保護費要求，更要避免美國反中鷹派想把台海變成地獄門、替美國打反中代理戰爭。

像最近外媒報導台灣擬提出四八○○億台幣作為頭期款的對美軍購，以向川普政府表明防衛決心並繳保護費的傳聞，筆者就極不認同：

一、兩岸人民本為同胞，雙方武力相向，絕不能帶來兩岸永久的和平。

二、美國大型船艦飛機自己生產汰換都來不及，何況還有以色列、烏克蘭的需求！美國至今也還欠台灣一六○億美元軍火未交貨。面對中共軍力大幅成長，美國政界人士一方面說聯合國二七五八號決議案未決定台灣地位，鼓勵民進黨政府挑動兩岸敏感神經；又遲不交付台灣已購武器系統，留下台灣軍力落差防衛缺口，莫非目的在台海引戰？

三、現代戰爭日新月異，低成本無人機、無人艇攻擊，已徹底顛覆傳統大型武器系統載台優勢，何況台灣有進口能源依賴的弱勢；再加上全台電網三迴路超高壓電塔集中丘陵台地、通訊系統仰賴陽明山國際通訊中心及四個海䌫中心對外聯繫，在現代電磁脈衝彈、石墨炸彈攻擊下極脆弱，屆時全台斷絕電力、通訊、沒有能源，再多先進武器系統都成廢鐵。

四、愈先進的武器，全服役期總體戰力維持與維修整備經費是採購價格的四至五倍，將竭盡台灣財政支出，台灣人有何必要為台獨搞得民窮財盡，做西方反中勢力把台海變成地獄門的炮灰？

川普政府不可能為台獨而戰，加上霸權打代理人戰爭的邪惡、川普的善變、不可測、可交易性，台灣千萬不要成為「讓美國再次偉大」的犧牲棄子。賴清德該為台灣人民福祉設想及早因應，以小事大要以智，絕不是大買軍火，而是放棄台獨，回到兩岸人民同屬中華民族的共識基礎上，大幅開展交流合作改善兩岸關係。民進黨政府此時最該先做的就是主動開放台灣人民組團赴大陸觀光，以表達對大陸的善意。兩岸關係和緩和諧，不但面對川普的壓力可釜底抽薪，還可推動兩岸共同市場，互補互利。

川普重返白宮一定會對現有國際秩序與規則帶來重大變化與衝擊，兩岸領導人也該有新思維、新做法處理兩岸關係。兩岸若揚棄武統軍演威逼，減少倚美抗中龐大軍購，不做霸權代理人戰爭戰場及砲灰，加速經濟融合發展，人民和諧共榮互利，才是兩岸之幸！同胞之福！