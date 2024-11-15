請賴總統重塑倫理的政治環境

「原本倫理程度不低者，在威權等複合因素下，百分之六十五會做出不倫理行為。」耶魯大學心理學教授米爾格倫一項實驗證實，明知不對卻仍去做的行為比率十分高。

這項「米爾格倫實驗」（Milgram experiment）發現，威權是操控人們不倫理行徑的重大因素之一。

更令人驚悚的是，該實驗「被操控的倫理」現象，似乎在現今台灣政黨與立法院中，窺見身影。

身影一：立法院裡有些踰矩或非真實事項被反覆運作，產出不倫理行為的習慣性。近者，王姓綠委未察一位藝人長年關懷台灣弱勢，只因演唱歌詞裡一個字眼，即公開批判這位藝人「媚共」；吳姓綠委出身司法，因不滿議事，憤然扯毀議場播音等公物設備。再看更早者，沈姓綠委因進議場受阻，即攀踩立委人群頭頂強行入場；郭姓綠委抗議議事過程，搶奪國會幕僚長手中議事文件。

上述綠委行為的動機，被認為極可能與政黨操控的高黏著度有關；易言之，政黨威權操控了立委倫理的高低程度。筆者認為，更往深層探索，許多綠委的腦神經欠缺「倫理智慧」–分辨何者可控、何者不可控的能力，十分匱乏。且看另一件大案。

身影二：聯合報十四日社論〈總統府氣候大拜拜 再開下去有什麼意義？〉，提及賴總統成立「氣候變遷對策委員會」，至去年十月底已開兩次會，人們卻看不見該委員會有何解方，似乎忘掉解決缺電的現實問題。當中研院長廖俊智在立院答詢時說出「台灣不應放棄核能」的次日，台灣環保聯盟即痛批廖「違背國家法令」。社論質疑，如果環團的上述態度在反映賴總統的基本立場，那麼該委員會大拜拜再開下去有啥意義呢？

筆者前面敘及，「倫理智慧」是分辨可控與不可控事務的能力。仔細想想，重啟核電廠從根源解決缺電隱憂，是可控者；而已見的發展光電或風電產生的諸多弊案，攸關多層利害關係者不當利益的追逐，屬不可控者。

請賴總統深思，寧捨可控事務，卻就不可控風險者，則政治智慧何在？還有那些迷信政黨權力威勢的立委們，在國會亂舞傷民等不可控行徑，其動機源起於何處？政治領導者能不洞察，重塑倫理的政治環境嗎？