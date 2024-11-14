川普 未來美國2.0的締造者？

「我愛你們，基督徒…你們必須出去投票。四年後…我們會把它修好，讓你不必投票！」這是今年七月川普在佛州西棕櫚灘一場選舉造勢活動上，對保守派基督徒支持者的呼籲。

川普的這項言論已引起各方高度關注，美國華盛頓郵報引述部分民主黨人的關切，認為川普表明他計畫成為獨裁者，並暗示如果他贏得第二任總統任期，將終結美國的選舉。根據美國憲法第廿二條修正案規定，美國總統的任期不得超過兩屆，無論是否連續。

以下幾個面向或許可以說明川普的確存在「任期焦慮」，尤其當部分政治觀察家喜用獨裁者形容川普的風格之際，他有關總統任期的談話自然格外引人關切！

首先，競選時期的「死忠部隊」可能搖身一變成為美國總統的「修憲志願軍」。

在選戰策略上，川普鎖定經濟低迷的匹茲堡等「鐵鏽帶」城市的勞動階級選民，聲稱要和他們站在一起。川普也巧妙運用支持者對白人、基督教等美國正統的特權，存在「復辟」的渴望，這些長期被抑制的反動觀念被川普適時「解放」出來！川普將這種畫分敵我的鬥爭手段，成功轉換成政治能量，匯聚成支持自己的「死忠部隊」，未來不無可能將其轉換成「修憲志願軍」而形成一股社會氛圍。

其次，川普兩次參選，複製美國政壇反智主義，有利於形成推動任期改革的政治思潮。

美國政壇的反智主義始於一九五三年輕視知識分子的艾森豪入主白宮；風格反智的美國總統，川普非最早、也非唯一，但川普把美國政壇反智主義發揮到極致。反智主義隱含反叛和民粹基因、公開反對和邊緣化知識分子，並對權勢領導人盲目崇拜，這是當今美國反理性、反權威、反建制複合型社會的呈現。未來如果川普支持者以總統任期為訴求，美國反智主義不無可能變種發展為推動修憲的政治思潮，其勢將銳不可擋！

再則，川普集行政、立法、司法大權於一身「完全執政」，有利號令志同道合之士選邊站隊。

美國憲法第五條規定，參眾兩院議員與各州議會都是修憲程序中的擔綱角色。依目前情勢，川普可望全面取得多數席次，有望轉換成支持他的任期改革理念。

在最高法院，目前保守派與自由派的比例是六比三，也有利於川普未來施政上的司法解釋；其中歷史悠久的司法審查制度，也可以不必透過修憲方式而使憲法適應環境變遷需求，並以此作為修憲風潮的助攻力量。

最後，川普屢次表露嚮往非民選產生、無任期限制的威權領導人。

例如他曾公開稱讚普亭、金正恩、希特勒等，金融時報專欄作家拉赫曼在他的著作《強人時代》裡寫道，二○一八年川普與習近平會面時，川普半開玩笑的說：「美國也打算取消兩屆總統任期的限制，這樣我就可以在位數十年。」因為當年習近平取消憲法國家主席連任次數限制，加上黨的總書記和軍委主席，修憲後「三位一體」無任期限制。

美國的修憲門檻頗高，自一七八九年生效施行至今，有效的憲法修正案總共也只有廿七條，這部憲法的「剛性」可見一斑！

川普念茲在茲任期限制問題，他會用什麼方法去營造政治風潮？「川普2.0」會不會是未來「美國2.0」的締造者？

光這一切，恐怕就足夠對施行二百多年的美國憲法制度造成前所未有的巨大衝擊。雖然他也曾向時代雜誌澄清，「我並不想挑戰憲法第廿二條修正案」（限制總統任期不超過二任）。