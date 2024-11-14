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班班有鮮乳缺配套 美意變了調

聯合報／ 邱世長／教師（新北市）

近日屏東縣某議員在總質詢抱怨，「班班有鮮乳」政策上路，然而她從念國小兒子的書包裡竟發現鮮乳變成七瓶保久乳，令其傻眼。

班班有鮮乳政策立意良善，但各界批評政策聲浪卻如泉湧，主因是配套措施不足。對此，農業部長陳駿季昨日表示，「不會勉強」學校一定得參與班班有鮮乳政策，如果學校「沒有意願訂購」，將不再配送，但「補助費需繳回」。此話一出，令外界瞠目結舌。

首先，第一線的教育人員聽農業部長說出「補助費需繳回」，大驚失色，難以置信。試問，誰敢把政府的鮮奶補助費繳回去？這不是代表學校偷懶？學校準備被家長痛罵？家長鐵定責怪學校想推卸工作，害小孩沒有「免費鮮奶」可以喝。

其次，班班有鮮乳，沒有人會責怪，因為可以補足學生的營養。外界批判的，是政策推出太草率，缺乏完整的政策配套，才讓學校在落實政策時亂成一團。

看看日本如何落實學童喝鮮奶政策：日本是替學校、乳品廠建置鮮奶冷鏈系統，研議配套措施，聽基層聲音。因此日本的鮮乳政策能落實，造福學子，家長讚譽。

反觀台灣，鮮奶冷鏈不完善，有些學校甚至沒有冰箱等暫儲設備，只能採購保久乳。議員抱怨屏東縣國中小約六十五％發保久乳，鮮奶僅卅五％，變成「班班有保久乳」，需改善這問題，對症下藥。

其三，班班有鮮乳，要提防「學生拉肚子」。有些學生喝鮮乳不會腹瀉，有些學生快速喝下鮮乳，可能會「狂噴」！這種窘境，會傷到學生的自尊心，也是一種「反教育」。

教育現場的無奈，就是老師發下鮮乳後，細菌的生長速度，會因溫度上升而加快！老師通常會要求學生在「離開冷藏的卅分鐘內」喝完鮮乳，因為擔心鮮奶滋生細菌，造成學生拉肚子！這反而造成學生的心理壓力與反彈。

其四，老師可以做機會教育。例如，告知喝牛奶會產生腹瀉的學生，可能是因為身體內缺乏乳糖酵素，無法分解牛奶中的乳糖。若有學生是缺乏乳糖酵素，學校便可把保久乳當成替代方案。

班班有鮮乳是政策美意，如缺乏配套措施，教師也沒注意到學生「個別差異」，反而會讓教育現場亂成一團，美意變了調。

屏東縣 拉肚子 班班有鮮乳

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