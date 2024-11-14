我被「股票群組」騙了千萬！

為避免被認為我是來「詐騙」讀者，先聲明：我已向警方報案，有案號。

我在近兩個月內被「股票投資群組」詐騙千萬元，經自我檢討，提出以下幾點供大眾參考。

首先，別自以為「天縱英才」。我自投資股票以來，每天閱讀財經分析報告、研究股票Ｋ線、技術分析，熟記數十支股票價位、基本面，還在「群組」中被請教如何投資某一檔股票，殊不知落入「吹捧」迷藥之中。

其次，天下沒有白吃的午餐。「群組」每天中午選定一支飆股，讓你用低於市場價的價格買入；期間假稱原始股東出售股票，例如「台積電」六五○元，看到這個價位，自以為賺到大錢，還去申請信貸，最後落得一場空。

最後，不要隱瞞家人。最後期間為了交付「服務費」來取回我的「獲利三千萬」，他們會教你去高利貸；還跟你說：為了家人好，不要說你籌不出錢；又提醒你不要跟同事朋友說，因為同事朋友會因你賺大錢而「仇富」；這些都是他們的「話術」。

其實一開始我老婆就認為是詐騙，但我深陷其中而不自知。所以如果發現親人朋友有異常行為，第一時間就報警或打１６５查證。現在詐騙的手法千奇百怪，使用軟體也會改變，重點在於自我心態的正確與否。只希望我的慘痛經歷，可以挽回社會上可能受害的人。