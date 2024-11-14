銀行打詐自救 政府要跟上

在兆豐銀行聯合多家主要銀行，暫停投放廣告給一些實名制執行不彰的社群平台後，數發部「終於」有反應，平台廣告實名制將於明年元旦起上路，規畫分階段進行，先從高風險廣告客戶開始要求廣告實名制，要納管，有罰則。

每天靠社群程式滋養與溝通營生的我們，常常看到假消息，但由於主要的社群平台詐騙太猖獗，這些商業機構又不願執行實名制，讓太多人陷入詐騙風險和危機。

台灣成為詐騙王國的汙名，銀行業的集體「反撲」，可從科技平台不負責任、政府單位長期執行不力，以及資訊社會下人們依賴社群的迫切與素養不足，來加以探討。

首先，在官方雖有行政院打擊詐欺辦公室、警政署刑事局、到「很厲害」的數位發展部，但是遏止網路詐騙，長期成效不彰，反而打詐愈打愈旺。

這其中，跨國界的詐騙行為，利用「跨國性」社群平台的特性，只管收廣告費用不用實名，或是無償分享新聞媒體的報導成果卻不付錢給產製新聞的單位。這些跨國社群或網站，賺錢速度與客訴詐騙時間成反比，讓「正牌單位與人」或「被騙者」難以追查和處理糾紛。

其次，兆豐銀行及其他銀行暫停在沒有實施實名制社群平台投放廣告，這樣自保措施，主要在減少因詐騙而導致的損失和聲譽受損，也反映出金融機構對於社群平台管理不善的「強烈不滿」。社群行銷曾是他們的最愛，但冒牌太多，甚至喧賓奪主。

最重要的是，現代人依賴新媒體社群平台或自媒體，以獲取大量和絕對資訊，但這些平台上的資訊真假難辨，容易被良莠不齊的網紅甚至不法分子操控。

這也凸顯了媒體素養教育的重要性，讓各個階層，尤其是樂齡壯世代的民眾，能夠更好地辨別真偽資訊。

當前假的金管會名號、財經名人、股友會交流投資社團，到銀行機構，外加網紅直播主的「暢談」，在這樣長期「假環境」浸潤下的資訊環境，正牌銀行暫停新媒體廣告投放的第一槍，自己自救的打詐措施，能促使政府在防詐上有更正面的作為嗎？如罰則和下架規範，需要趕快跟上詐騙集團的腳步。

深植數位環境下的人們處於詐騙進行式侵害，需要更多社群平台的合作和更嚴格的法規，才能解決這一問題。