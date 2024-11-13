高齡快速卻慢老 你準備好了嗎？

聯合報日前的「延遲轉大人 世代課題」報導，探討每個人都必須面對的人生課題。台灣即將邁入超高齡社會，各世代在生理心理方面卻都延遲轉大人，形成一個「高齡快速卻慢老」的社會現象。

古代孔子認為，男子十六歲、女子十四歲即可成婚。嬰兒潮世代，二十出頭歲就結婚了，現今的Ｙ世代還有一堆人不婚不生。我朋友六十八歲未退休，家中有兩個三十幾、四十幾的孩子也未成婚。「每個家庭都有一個剩男剩女」，家有未婚孩子的朋友如是調侃自己。在以前的認知裡，沒結婚，似乎還是小孩還沒真正轉大人。就這樣，父母不老，孩子不婚，青春期延長，職涯期延長，慢婚、慢老，整個社會，像一部悠然緩慢的列車，慢慢駛著，慢慢抵達終點，而我們一直都在年輕的路上，在風景的路上。

世代可以延遲轉大人，但時間從不為誰停留。超高齡社會來襲，平均餘命延長，隨著家庭結構改變，不管已婚未婚或獨居老人，都要面對悠長變老的歲月。如何能在夕陽餘暉下，舞出美妙的黃昏曲，好好儲備退休力是必要前提。

退休力當然不是說要準備退休了，而是當條件不允許工作而必須退休時，仍有足夠強大的退休力支撐往後歲月。事實上，因為醫學進步，世代延遲轉大人，許多人外表年齡都比身分證上的年齡年輕健康，青春停駐，退休年齡也往後延遲。

說來也許你不相信，我公司老闆已經高齡八十八歲。這家公司是他最摯愛的「兒子」，一生的心血，是他白手起家打下的天下，為他累積大量財富，儘管從不缺錢，他仍不退休也永不退休。因為熱愛運動，每天爬爬郊外小山，然後進公司，處理公務，應對客戶，動腦思考決策，近九十高齡的老人依然神采奕奕，思路清晰。

公司六十八歲的大姊，是我老後的榜樣。外表看起來像五十幾歲的她，對生活充滿熱情，永遠保持年輕美麗，熱愛工作，樂觀積極，勤儉持家，每天打扮時髦，光鮮亮麗，印證世上只有懶女人沒有醜女人。下班後料理晚餐，運動散步，身上有著傳統婦女的勤勞韌性，也有新時代女性的獨立自主，儘管她早已經存夠退休金，仍然活躍在職場上，不與社會脫節，第三人生精彩充實。

今年的退休力測驗，我比去年進步了一些，從五個面向「財務、健康、社會連結、活躍好學、自在獨立」成績來看，健康和財務方面準備較不足，因忙碌鮮少時間運動，這兩年通膨，只能開源節流，量入為出。資深媒體人高愛倫說，「人生只有退場，沒有退休」。面對超高齡社會，以及一個海嘯來襲，我願意不斷學習，吸取新知，並且讓自己健康，拒絕「老獨窮」；在緩緩行駛的每一站列車上，累積退休力，盡情欣賞人生風景，優雅自在邁向老後，當退場那一天來臨，回首來時路，腦海播放的是一首甘美雋永的人生之歌。