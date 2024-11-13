充實人文力 儲備退休力

聯合報最近幾年致力於關注「退休」議題，分從「財務」、「健康」、「社會連結」、「活躍好學」與「自在獨立」等五個面向推動「退休力大調查」，鼓勵社會大眾自行評估退休準備的優勢與不足。今年進而舉辦第二屆「退休力論壇暨博覽會」，邀請學者專家提供有效的退休方案，讓社會大眾參考、規畫未來人生，誠然用心良苦、觀念前衛，值得額手稱頌、鼓掌讚許。

除了上述五個面向外，未來猶可納入對「自我生命」的認可程度，姑且稱之「人文力」，意思是對自己生存價值的看法以及對生命意義的剖析。這點對漸入「第三人生」的退休人士尤其重要，乃因若是無法釐清自我與生命的關係，老後生活勢必極易落入混亂而難掌握。

近些年來老人憂鬱症愈形增多，早已成為最令人惴惴不安的老後現象，其源頭恐都在於眾人很少自省生命意義，也極少關注如何在老後面對空蕩蕩的「未來」，久之東想西想愈發惶惶然擔心無法好好地活著，隨之引發心理不適，甚而影響生理健康，也就屢見不鮮了。

「人文力」未如上述退休力調查的「財務」或「社會連結」等面向已可量化，內涵猶待補實，但其大致上延續了一般所稱的「人文精神」，可視為「自我關懷」的能量；經常透過自省而改善外在行為，也就是從內而生的一種力量，真誠地感受「人我」之間的善的關係。

然而，正如其他「人文」領域的定義經常模糊且難言述，「人文力」恐也不易一下子解釋清楚，但這應是優點而非缺點。定義難以釐清正好提供繼續討論的空間，容許集思廣益以增其內容的深度與廣度，久之就能深掘其可能意涵，屆時再來發展一些指標予以量化，當有機會。

如果人在活了大半輩子後，猶能從體悟「自我」出發，知道自己從何而來、曾經完成何事、此去又當若何，不復受到外在優勝劣敗影響，也不佇留在過去的光采顯耀，則「退休力」自當強而有力，活得充實且快樂。否則退休後若仍被外在的「財務」、「社會連結」，甚至自身「健康」牽絆而憂心忡忡，「退休力」即便及格，當也難獲高分。唯有脫離「俗事」而回歸、內化自我，方能活得快活、活得有力。

從這點觀之，「人文力」的位階，或在目前「大調查」五個面向之上。若能充實人文精神，則「財務規畫」、「社會連結」甚至「健康維護」才能全面落實。而這點恐正是迄今為止「退休力」調查所得，始終僅在及格分數之下徘徊的底因，值得深思。

「退休」在現今社會乃無可迴避的生活現象，工作再久終也還是要離開熟悉的事務與環境回歸自我，重新找到新的人生目標因而極其重要。從「人文」精神著手探索「真實的自己」，以能安定自我，進而照亮餘生，實有必要。

《莊子》〈養生主〉篇曾說，「安時而處順，哀樂不能入也」，此即「人文力」的最佳寫照。