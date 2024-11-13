陸雙隱形戰機的軍經政意涵

第十五屆「中國國際航空航天博覽會」（簡稱珠海航展）昨日開幕，殲—35Ａ隱形戰鬥機首次公開亮相並進行飛行表演，正式宣告解放軍空軍進入雙隱形戰鬥機的新時代。對中國而言，這不只具有強烈的軍事意涵，且還有相當重大的政治與經濟意涵。

首先，就軍事意涵而言，目前中國是除了美國之外，可以大批量生產第五代戰鬥機（隱形戰鬥機）殲—20的國家（俄羅斯的蘇愷—57隱形戰鬥機尚未進入大批量生產階段）；殲—35Ａ隱形戰鬥機公開展示，不只使解放軍空軍進入雙隱形戰鬥機的新時代，且該款戰鬥機更是中國進一步掌控印太地區制空優勢的倍增器。因為中國已經量產超過二百架以上的殲—20隱形戰鬥機，大幅超越美國Ｆ—22猛禽戰鬥機的服役數量，而成為世界上擁有最多重型五代機的國家。此外，解放軍更是全球擁有最多四代和四代半重型戰鬥機的部隊，殲—35Ａ隱形戰鬥機的問世，可謂是終結美軍印太地區制空優勢之重要軍備。

其次，就經濟意涵而言，當前全球只有美國、中國與俄羅斯三個國家擁有研製第五代戰鬥機的科技實力，而僅有美國與中國同時擁有兩款不同的第五代戰鬥機，但中國卻是全球唯一能夠同時研製與量產第五代戰鬥機的國家。因為，美國列裝Ｆ—35系列戰鬥機之際，Ｆ—22猛禽戰鬥機早就關閉生產線，而已停產此型戰鬥機。殲—35Ａ隱形戰鬥機的問世，展現出中國是立足於其經濟基礎之下，才得以挾其先進的航空科技與雄厚的工業實力，同時開發與製造殲—20系列與殲—35系列隱形戰鬥機。

此外，長期以來，全球第五代戰鬥機的軍火市場已被美國掌控近十年之久，殲—35Ａ隱形戰鬥機的問世，亦形同宣告美國壟斷第五代戰鬥機之國際軍火市場的終結。展望未來，不只巴基斯坦空軍會列裝外貿版的殲—35Ａ隱形戰鬥機，包括中東的沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、伊朗、埃及都是具有強烈意願採購該款戰鬥機之國家，這使得外貿版的殲—35Ａ隱形戰鬥機將成為中國有史以來軍火出口獲利最多的武器。

最後，就政治意涵而言，軍售並不僅僅是經濟利益，更有相當深厚的政治意涵。在美國壟斷第五代戰鬥機軍火市場的時代，中東國家因以色列阻撓之故，即使財大氣粗的沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國，以及遭受美國制裁的伊朗等國，都未能列裝第五代戰鬥機，然殲—35Ａ隱形戰鬥機的出現正可以填補此一空缺，尤其是在中東局勢日益嚴峻之際，殲—35Ａ隱形戰鬥機出口至中東地區，更可大大擴展中國在該地區之國際政治影響力。