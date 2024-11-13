科技．人文聯合講座／期待首都品牌得以大開大闔

近來因「京華城」等相關案件之報導，整個台北首都圈無形中似乎蒙上了一層陰影，受此政治現實環境之刺激，在諸多國際會議及國際友人來台參訪中，得以另類視角，再細心探索此「城市」之精髓。曾走訪過紐約的高線綠廊、巴黎的杜蒙綠色長廊、韓國的首爾路…再回首看我們每日生活的「首都」環境，不禁自問，同樣人口高密度發展的新加坡、香港…，其城市空間與市民生活品質仍得以日益精進，樹立無敵的國際級城市「品牌」。而我們熟悉的台北首都卻如此受限，是法令問題？市民認知問題？還是執政的市政首長及其團隊的視野問題？

六○年代新加坡曾經派員來台學習城市綠美化與園藝產業，而今早已跳脫六十年前的髒亂醜擠，蛻變成國際級之宜居創新綠色首都典範。香港亦因公共開放空間不足，無奈同新加坡以「填海造陸」為工程解方。惟其對文化藝術與歷史紋理及生活記憶保存亦同步推動，確也與歷史悠久的歐洲城市齊步。

試問台北首都圈之決策領導人，在此兩河匯流有山有水之大都會區，可有遠大格局之空間優化思維與機制？如何建構我們首都品牌讓市民、觀光客有居高臨下閱讀此獨特火山地景之機會？

台北東西區門戶意象推動口號喊了多年，但見天際線突變，而人與城市空間紋理之互動關係仍進展有限。南北區門戶更承載了三百多年前先人開發水圳網絡，滋養百萬人口之經濟動脈。惟今日之水圳網路斷裂了，加蓋了。南北門戶與水網及周邊郊山鏈結，可有更大膽的空間規畫？讓台北城之歷史脈絡不只停留在日治時代，更能回溯到清代之開墾源頭！

香港本島摩天高樓矗立如林，但因有七十％之水域與郊野公園綠網，小漁港小漁村依然充滿魅力與活力。新加坡有條長達十公里貫穿城市核心到南部山脊的健行步徑，中間有條優美的高架浪型橋橫跨山谷，是市民及觀光客閱讀城市地景，輕鬆漫步健行之綠廊。

大台北盆地四周，似也可有跨河串連生態跳島（如寶藏巖、蟾蜍山、圓山、劍潭）到陽明山之空中綠廊大藍圖。大台北的夜景絕不輸全球十大城市夜景，但我們太沒自信自我行銷，殊不知對一個城市品牌而言，它是一種投資少但效益超高之亮點。

近日，台北市府擬編列預算整修市政大樓，被議會視為「浪費」。作為首都行政地標，它有生命周期之限制，要追求淨零低碳，兼具生態文化特色。合理之延壽、智能化、現代化、藝術化實為必要。包括改造適意共融的市民廣場及各林蔭大道之優化，「建國花市」與瑠公圳之再生、「建啤文化園區」之創生、「社子島水都」之催生…。

期待這些大開大闔的施政得以開創出具水與綠魅力之「首都品牌」。

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）