賴總統 請向川普要守門費

英國金融時報報導，台灣研擬購買總值逾一百五十億美元（約台幣四千八百多億元）的大批美國武器，包括神盾艦及Ｆ—35匿蹤戰機，藉此向即將上台的川普新政府，表明加強自身國防以對抗中國大陸的決心。

但事實果真如此？筆者甚表懷疑，尤其是「表明加強自身國防以對抗中國大陸的決心」這一項，打死我們老百姓也不信。如果本身沒有信心，哪來「對抗中國大陸的決心」？

我認為台灣向美購買武器，主要是遞交「投名狀」。《水滸傳》中有這麼一故事：禁軍教頭林沖由朱貴引薦投靠「白衣秀士」王倫。王倫道：「兄弟們不知，他在滄州雖是犯了迷天大罪，今日上山，卻不知心腹，倘或來看虛實，如之奈何」。林沖道：「小人一身犯了死罪，因此來投入伙，何故相疑」。王倫道：「既然如此，你若真心入伙，把一個『投名狀』來，林沖便道：「小人頗識幾字，乞紙筆來便寫」，朱貴笑道：「教頭你錯了。但凡好漢們入伙，須要納投名狀，是教你下山去殺得一個人，將頭獻納，他便無疑心。這個便謂之投名狀」。賴清德的目的，是否要以軍購遞給川普投名狀？除此之外，恐還有以下幾個不能見光的事：

一、軍火生意是買賣雙方上下其手最熱門的生意，從購買法國拉法葉艦開始，到海鯤號潛艦製造，弊端叢生，錢到誰的口袋？這麼多年下來，人民幾乎已經不信官方說法。

二、以採購軍火，換取賴清德經美國本土到中南美國是訪問，或是與川普直通電話；前者可完成所謂國王新衣，毫無價值的元首外交個人秀；後者可與蔡英文八年前與川普通電話祝賀媲美。

三、當兩岸發生戰爭，為民進黨台獨高層取得保障並預留後路。

據新聞透露國安官員的話，表示相關單位和川普團隊已進行「非正式討論」，商討台灣應該採購何種武器，以展現投資國防的決心；筆者以為這期期不可！台灣位處第一島鏈最前沿的中心點、扼守中共北上南下東進的戰略要地；脣亡台灣、齒寒美國，替美國看大門安全，不但得自籌薪水，還要向美國買守門裝備，這是什麼邏輯？

至於「採購何種武器」，想必是依投名狀內容物多少，做為雙方達成共識的依據；我方則包括元首外交及電話通聯，做為採購條件納入，這應是官方放出消息以測試民意。建議賴清德總統，當川普說：「要美國協防必須付費」時，請勇敢表示：「你要保護費前，請先給守門費！」下次總統大選我投你一票。