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川建國與清德宗 一場全民AK的荒誕劇

聯合報／ 江紀明／醫師（台北市）

美國「川建國」和台灣「清德宗」，一個靠口號統治，一個靠務實生存，最近卻因美前國安顧問歐布萊恩一句「每人一把ＡＫ－47」達成奇妙的交集，給台灣的防禦增添了點荒誕劇的喜感。

先不談台灣沒有7.62×39毫米子彈，且Ｔ91步槍用的是完全不同的北約標準彈藥。全民發ＡＫ的第一步，大概是讓台灣打造一條新的彈藥生產線！緊接著是訓練百萬民眾熟悉這款傳奇武器，廚房裡掛著ＡＫ、宮廟裡堆著彈藥，就像走進一部黑色幽默片。

歐布萊恩建議的真正用意，恐怕不是讓台灣真槍實彈搞全民抗敵，而是為美國「不對稱作戰」的輿論再加點料。至於台灣的現實，誰在乎？「川建國」的美國只需要台灣「看起來堅定的消費者」，清德宗的台灣只需要「看起來的團結」。於是，ＡＫ的子彈飛過新聞頭條，最終落在無人理會的「務實」裡。

台灣需要的是務實的不對稱戰略，而不是象徵性的全民持槍口號。川建國與清德宗的故事再次提醒我們，國際政治的舞台上，荒誕從來都是現實的最好註腳。

國安 廚房 美國

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