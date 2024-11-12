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強人執政 川普賓漢式神威再現

聯合報／ 盧信昌／台大國企系副教授（台北市）

政治運作，經常被看作是一場博弈。是的，經常圍觀者眾、當局者痴；至於押注爽嗨者，迷！但真能掌握箇中三味，無論糾結同志，方能達到交心、換帖的決戰關鍵；或是吆喝群眾、聚攏人潮，可以迷幻追隨者的矜誇與奉獻，其心法與竅門之奧妙，可都是務實入世的大學問了。

此番美國總統大選，一開頭的媒體報導與民調發布，對川普並不友善；不過，唯一一次的電視辯論會，舉辦之前與之後的選民反應，卻開始出現了支持者的鬆動，終而到結局的大逆轉。毫無疑問，賀錦麗的臨場反應與在重大軍事、外交政策的問題理解力，都讓中間選民充滿狐疑；而在氣候暖化與能源議題上，即使將延遲實施的政治包袱，都順勢甩給了拜登總統！只是年輕世代的支持者，已然失去追隨的熱度。

更在共和黨候選人的連番告捷，取得了參議院的過半席次及眾議院的相對多數，往下的川普旋風與賓漢式強人執政態勢，已成定局。

事證之一，為了貫徹百日維新的令出必行，川普提出對黨內的要求，就是由他提名的內閣名單，不須經過聽證問答與在參議院院會上行使同意權。不過宣布角逐參議院議長的三位參議員，尚未有人正式表態同意。

事證之二，不僅在提名副總統人選的當時，川普就拒絕按照慣例接受參與初選的黨內同志，前聯合國大使海理；現在更宣布前國務卿龐培歐與海理大使，都不被考慮為內閣人選。

事證之三，美國國防部的退休要員與駐歐軍事總指揮，雖然一再指出烏克蘭戰敗的政治訊號；但川普在競選期間誇下海口，廿四小時內就能解決俄烏戰爭。這等的豪邁氣魄與不計代價，不僅具有電影劇作的絕佳賣相，更是名流川普一貫的形象塑造。

當然，東亞國家畏懼的發展，自是會否有高關稅與昂貴軍費。只是龐培歐在獲知無緣入閣後，第一時間的聲明卻是：「總統先生…上周在一起時，你我制訂使世界變得更安全，而且不會有新戰爭爆發的計畫，美國要堅決拒絕拜登、賀錦麗的外交政策。」

對比川普在共和黨網頁上的廿大施政指標，除了要建構美國南方的邊境長城、大舉遣返非法移民、停止企業的生產外包與擴大石化能源的出口；這之外的吸睛項目之一，就是：美國絕不發動第三次世界大戰。

在宣布當選總統的當天川普說，遇到行刺卻能免除一死，上帝一定有旨意要他來執行。這樣的比對來看，往下全球的烽火連天，應該可以倖免。

俄烏戰爭 川普 美國

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