TaiwanPlus該不該熄燈？

TaiwanPlus新聞說美國總統當選人川普是「重刑犯」，惹出存廢風波，也被挖出四年燒了五十八億的豪舉。有立委主張功能不彰，「不如廢掉」。

要存要廢，要看功能與未來發展。TaiwanPlus的創立是政治決策，而且是一人好惡的決定。據說是蔡英文前總統看到韓國阿里郎電視台的成功，而想到台灣也要複製一家，於是公視銜命籌辦。但第六屆公視董事會並不買單，二○二○年七月臨時董事會，有董事認為這是公視幫政府執行「大外宣」，違反公視精神而反對，但引來支持派董事拍桌抗議對嗆，場面很是難看，總經理曹文傑承受所有正反壓力，並在當時新聞部經理臨門一腳催促下，宣布辭職。

後來投票雖然以十一票對四票通過，但文化部也賭氣中止由公視承接，但計畫是「聖上」交辦，還是要執行，所以後來就交給中央社。中央社是國家通訊社，執行TaiwanPlus外宣，當然也比較名正言順，但中央社畢竟是文字媒體，對影音素材的處理當然沒有那麼在行，而公視董事會二○二一年也任期屆滿改組，新的董事會並不拒絕外宣任務，於是二○二二年TaiwanPlus又回到公視；但ＮＣＣ核准的新執照是以傳統的電視頻道形式開播，並可於其他電視平台如ＭＯＤ上架，換句話說，TaiwanPlus成了講英語的「大內宣」。

命運多舛的TaiwanPlus，要存要廢？立委諸公和文化部可要思量。

先說TaiwanPlus有未來性嗎？國際宣傳靠的是國力，而不是內容。節目好就有人看，這是迷思，如同商人認為，東西好就一定有人買一樣，是不切實際的想像。TaiwanPlus頻道在國外主要城市有線系統若無法落地，光靠茫茫的網海，要被挑中發揮影響力，那是天方夜譚。

再就績效來看，四年燒了五十八億，平均一年近十五億，是多是少，一般人對這個數字沒有概念，但一家六百人規模的電視台，製作費另計，全年人事與業管支出約四至六億元，TaiwanPlus平均一年燒了近十五億的支出，的確有點嚇人。

再看功能，報載，葉元之委員說TaiwanPlus設定ＡＰＰ下載目標為一百萬，但目前安卓加上蘋果兩個系統才約十五萬下載數；臉書有十九萬按讚、廿二萬人追蹤，但個別貼文的按讚數卻寥寥無幾，甚至大多都個位數，立委質疑臉書粉絲是否買殭屍帳號，做做樣子而已。這些網路效果數據，是找個網紅就可玩出來。此外更要分析網路效果數據來自台灣還是海外，如果大多是台灣，失掉外宣功能，則TaiwanPlus更沒有存在的價值。

TaiwanPlus的成員與編審機制，文化部也應關注。以往台灣的英文報紙會雇用很多英語系國家的老外，這些人都是周遊列國的遊俠，來來去去，對本地風土文化並不深入也無感情，遑論政治議題；因此內容必須有台灣主管把關。此次鬧的川普「重刑犯」新聞，是毫無政治敏感度的處理，TaiwanPlus的編審機制是否有發揮功能？ＮＣＣ整天釘國內新聞台，是不是也應去函要求說明解釋。

此外，TaiwanPlus是百分百由政府出資的電視台，在台灣電視系統上架出現，領有ＮＣＣ發給的衛星電視執照，是否違反「黨政軍退出媒體」條款，立委也應瞭解。

雞肋，是留之無味棄之可惜。在台灣打開電視機有二百個國內外頻道可選，並不缺電視頻道，講英語「大內宣」的TaiwanPlus，算雞肋嗎？立委諸公請斟酌。