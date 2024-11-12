科技．人文聯合講座／學倫與學魂：在哪裡？

張俊哲 這篇文章已醞釀了好一陣子。我深怕在憤怒中執筆，會失去了理性；也擔心在萬念俱灰後，就索性停筆。為了不讓台灣學界淪為悲慘世界，我最終選擇了提筆。縱使如「狗吠火車」，至少月台旁的攝影機，還會留下紀錄。

每當學術倫理（學倫）事件發生，媒體總聚焦在論文是否涉及抄襲或造假。事實上，藉由比對軟體與專家鑑定，真偽昭然若揭。然而，大眾反而較少關注：為何會有學倫問題？為何本應純淨的學術圈，會變得烏煙瘴氣？

其實，問題的核心在於「利益」。當審查和獎勵機制偏離了公義，就會劣幣逐良幣，學術的靈魂（學魂）也將蕩然無存。許多國家為了提升研究，以獎金或加薪來鼓勵發表質量兼具的期刊論文。雖立意甚佳，然而當主要目標淪為單位績效或個人收入時，手段就會變質。這猶如為了奪金而服用禁藥，勝之不武。

按常規，學術論文投稿後，須經出版社初審，再交由同儕專家審查。主編綜合專家意見後，決定接受或退稿。通常學者須依審查意見謹慎修改，否則再審時難逃退稿厄運。因此，一篇學術稿件的出版，絕非易事。

不幸的是，在恩威並施的壓力下，「掠奪性期刊」已如雨後春筍般地出現，重創全球學倫，台灣也未能倖免。這些期刊標榜「速審速決」，實則以收取高額的出版費為目的。簡而言之，只要刷了卡，就會照章全登，審查僅徒具形式。不少人雖被不肖出版社掠奪金錢，卻也因此快速升等、獲獎，且仍有可觀的淨利。因此，數據造假頻傳，並不令人意外。

早年我曾審過數篇稿件，其數據紊亂、邏輯鬆散，充分符合退稿要件。然而，這些稿件在審後不久，竟還公然問世！後來，我才知道該出版社已被公認為掠奪期刊的大盤。值得欣慰的是，一些學術機構已採取「不鼓勵」、「不敘獎」的措施，勸學者自律，遠離這些期刊，以遏止不良學風。這種不同流合汙的學術風骨，令人敬佩！

然而，不少學府仍聲稱深陷兩難。他們總以避免興訟為由，將掠奪期刊納入敘獎行列。這些期刊也深諳供需之道，以類似炒股手段來提升排名，導致學風惡性循環。我理解興訟的困擾，也聽過一些學者辯稱其稿件曾被掠奪性期刊嚴審。若所述屬實，亦僅為個案。若因不明期刊屬性而誤投，尚可諒解；但若明知其掠奪本貌，仍續投不止，則其心可議。

最令人心痛的，莫過目睹拒投掠奪期刊的師生，長期要面臨升等不順、畢業困難的窘境。他們淪為「犧牲者」的同時，還要眼睜睜地看著「投機者」成為獎項的「掠奪者」。這些慘況正大規模地蔓延，卻尚無明確規範或補救措施。換言之，明知掠奪期刊正在吞噬著學者們的汗水與淚水，但法律並未明令禁投。說到底，要止掠息虐、預防學術潰堤，唯有「良心」二字。此共識，應是學倫與學魂的終極歸宿。（作者為台大教授、出版中心主任）