一八六六年十一月十二日，孫中山先生出生於故里，即廣東省香山縣南朗鎮翠亨村，一間泥磚屋中。其父達成公，做過鞋匠、佃農和更夫，勞苦可知。正因家貧，他九歲才就讀村塾，後來在夏威夷讀中學，在香港讀大學，致力國民革命，創立中華民國，成為我們的國父。

這幾行簡史，年輕人未必知曉，胡適先生更指出，孫先生一生所受的最大冤枉，就是大家都說他是理想家，不是實行家。「其實沒有理想計畫的人，絕不能做真正實行家。我所以稱中山先生做實行家，正因為他有膽子，敢定一種理想的建國方略」。胡先生小孫先生二十五歲，堪稱忘年的知己。

《建國方略》現有三書，在一九一七年至一九二○年寫就，平均一年一書，孫先生付出最大的心力，顯現他的愛國情深。第一本是《孫文學說》，即心理建設，他以自己的姓名為書名，可見其重要。第二本是《實業計畫》，即物質建設，盼能利用國際的力量，助長中國的實業。第三本是《民權初步》，即社會建設，原名《會議通則》，盼能固結人心，糾合群力，從集會為功。

我有幸拜讀《孫文學說》、《會議通則》的手稿影本，不禁容動心顫，凝視良久。孫先生用毛筆寫出每一個字，並多所修正，誠屬嘔心瀝血之作。他在《孫文學說》的自序寫道：「夫民國之建設事業，實不容一刻視為緩圖者也。國民！國民！究成何心？不能乎？不行乎？不知乎？」當時的中國文盲遍地，他的呼籲幾成絕響，百年之後更能證實，他是孤獨的先知，也是盡瘁的英雄。

孫先生留給我們的，還有三民主義和五權憲法。上述心理建設、物質建設、社會建設出版後，他開始草擬國家建設，預定合為《建國方略》四書。國家建設有民族主義、民權主義、民生主義、五權憲法、地方政府、中央政府、外交政策、國防計畫八冊，其中或已經脫稿，或規畫就緒。不料，陳烱明在一九二二年六月十六日叛變，砲擊觀音山總統府，燬去所有草稿和外文參考書，實為孫先生資產中的重大損失。

一九二四年三月三十日，孫先生完成三民主義的演講本，雖覺遠不如前，但其精義連同五權憲法，都已載入日後的中華民國憲法，於一九四七年十二月二十五日施行，當可告慰於他。中華民國憲法的起草者張君勱先生，並非國民黨員，但仍以三民主義和五權憲法為重，益證二者絕非一黨的私產，而為天下的公器。以監察權為例，大陸近年成立國家監察委員會，與國務院平行，一如我們的監察院，與行政院平行。至於考試院，名列五院民調的前茅，已為國人所共見。

孫先生留給我們最大的資產，就是中華民國。義大利的復興鬥士馬志尼，謂其祖國「偉大而不幸」。相形之下，我們的中華民國更為偉大，也更為不幸。一九四九年後，中華民國政府失去了大陸，但在台灣敗部復活，東海之東曾為中國的薩丁尼亞，青史留下可歌的一頁。

中華民國的一切，包括國名、國旗、國歌和憲法，歷時已久，自有尊嚴，皆為不可動搖的存在。中華民國國民身分證，更是我們的生活必需品，隨身攜帶；每一張和每一枚新台幣，也都有中華民國四字。凡此相伴的自由民主和福祉，都拜孫先生和先烈先賢所賜，何可一日或忘？

明年三月十二日，適逢孫先生逝世一百年。請問，身受其惠的中華民國政府，會隆重紀念？還是視而不見？