從通水到通電的兩岸契機

一九九○年九月十二日，筆者時任中華民國紅十字會總會秘書長，在金門仁愛山莊與大陸紅十字會代表韓長林簽署《金門協議》，以人道方式處理大陸同胞偷渡來台遣返之問題。當時金門仍為戰地而戡亂仍未終止、亦未解嚴，以致筆者遭告發「叛亂罪」。

但如馬英九前總統在《金門協議二十年》一書序言所言，簽署金門協議為兩岸政府實踐「正視現實，建立互信，擱置爭議，追求雙贏」開端，迄今協議仍有效。

卅四周年，應香港亞太台商聯合總會胡執行長邀重返舊地。承金門縣府、紅十字會金門縣分會及金門大學朋友們熱情接待，讓筆者深感溫暖。

從戰地到樞紐：八二三到金廈通水工程

四十五年前砲火瀰漫八二三戰場，如今蛻變為繁榮觀光勝地，且知廈門旅遊團已恢復來金踩點，使筆者欣慰。

路過承接廈門供水田埔水庫，令筆者印象深刻。二○一八年八月耗時廿三年輸水管線工程，歷經李登輝、陳水扁、馬英九總統，於蔡英文總統及賴清德行政院長任內完工，堪為兩岸合作融和典範。

一九九一年五月動員戡亂終止後，從通郵、通商、通航「小三通」，到今日金廈通水工程，以及「期待」通橋、通電「新三通」，印證兩岸總能求同存異，和平交流。

筆者耳聞，金廈百姓時常往來金廈採購生活物資，若建金廈大橋，往來便利，更能深化交流促進和平對話。

金廈通水，兩岸要通電：為和平開創新願景

賴清德擔任行政院長時完成金廈通水，如今身為總統，卻讓經濟部長提出赴菲律賓蓋綠電廠、海底電纜輸電回台。此舉成本高昂，且菲律賓位處南海爭議地區，恐成地緣衝突焦點，筆者難以贊同。

倒不如近在咫尺金廈／兩岸通電（含核電及再生能源合作開發），距離短、成本低，金廈得以通水，亦為民生必需之電有何不可？從兩岸近四十年經社文交流驚人綜效，只要堅持憲法一中原則，何須擔心兵凶戰危？

以輝達黃仁勳表示回台投資需一百億度綠電為例，經濟部長郭智輝雖言「可以給他」，但台灣目前綠電年發電量僅約二百億度，且多為半導體產業所用。若兩岸通電，外商投資需求便得迎刃而解。

期待賴總統：從台獨轉向兩岸務實合作

賴總統國慶致詞：「台灣有決心致力維護台海的和平穩定…也願意和『中國』共同因應氣候變遷」（筆者不忘叮嚀：對中華民國憲法宣誓的賴總統，不應稱「中國」，而應稱「大陸」或「中華民國大陸地區」。）大陸正積極發展核電、風電、太陽能等，兩岸通電正是合作絕佳方案！

值此際，請賴總統高喊「互不隸屬」時，回想擔任行政院長時金廈通水榮景。與其執著「祖國論」，不如追憶孫中山先生（台灣地區「國父」，或大陸地區「革命先行者」），言兩岸是同根生兄弟。放下台獨痴人說夢，念人民福祉，讓台海煙硝退散，才能「健康快樂，國泰民安，良制一國」。