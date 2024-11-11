大屋頂下／看得見的手vs.看不見的手（下） 目睹鐵幕正在換邊

接續昨天本文。四年來美國兩次大選，鮮活呈現了美中兩國政經體制的對比與競爭，也是對人類未來文明發展方向的深層探索。

這場美中政經體制競爭引發的當下世界奇景是，邱吉爾當年所說的「鐵幕」，如今正在舉世目睹下換了邊。

「鐵幕」是冷戰的關鍵詞。大意是指共產集團給自己築起一道鐵幕，除了封阻民主陣營的意識形態進入，內外經貿往來也幾乎完全停斷，像可口可樂、口香糖也只能是蘇聯黑市的珍稀品。

中國的鐵幕經濟更是內封外閉，連毛澤東都對左右說，「不要給我吃肉了，吃素不要緊，省下來換外匯」。這樣的鐵幕經濟，沒有像樣的商品賣出去，更無外匯及內部市場用來進口。當時，西方的口號是：打開鐵幕。

如今，情勢幾已完全翻轉顛倒。王毅當著布林肯的面說：美西方對中國的「小院高牆」，不能變成了「大院鐵幕」。

中國已是世界第一大出口國與第二大進口國，且是一百五十餘國的主要貿易夥伴。出口商品的競爭力勢如破竹，進口市場的胃納也令國際垂涎。當年的鐵幕經濟，如今可謂已經成為世界上進出口最豐富且最暢旺的經濟體之一。

早年，中國的低端商品在世界氾濫，國際甚至出現「沒有中國的家用品，你生活得下去嗎」的議論。至今，中國的高尖產品問世，船舶、基建工程巨型機具、無人機、綠電生產裝置等等，紛紛躍居世界前茅。於是，美國的「小院高牆」出現，以封殺華為及新能源車為典型事件，密集推出關稅、脫鉤、斷鏈等無所不用其極的手段，遂致美西方已儼然升級為「大院鐵幕」。

往昔，邱吉爾說的「鐵幕」，指共產國家的難進難出；如今王毅說的「大院鐵幕」，則指美西方全力阻擋中國的進出口。

眾目睽睽，「鐵幕」已經換邊。

鐵幕換邊。主要原因，如昨天本文所論，是美中兩大政經體制在「看得見的手vs.看不見的手」的拔河角力所致。

如今呈現的奇異弔詭是：中共彷彿是想用「政府／看得見的手」，在驅動「看不見的手／自由市場／全球化」；但美國則彷彿是想用「政府／看得見的手」，在驅動「反看不見的手／閉環市場／逆全球化」。

因此，中國標榜「高質量的開放」，美國成了「大院鐵幕」。

美國築起大院鐵幕，是美國政經體制運作的失敗所致，卻歸因於中國崛起。但大院鐵幕絕非挽救美國政經失敗的方案，這根本是文不對題。

眾所共見，美國的民主政經體制已告異化失能。

對內而言，民主不是整合國家的方法，而成了撕裂國家的凶器。人民不再以民主為高尚與光榮，而因民主而感到焦慮與恐懼。川普罵賀錦麗是「共產主義者」，賀錦麗嗆川普為「法西斯叛國者」。

大選期間，出現三次情節與程度不同的刺殺川普未遂事件，皆是要將可能由選舉出任美國總統的川普置於死地。舉國浸泡在相互猜疑與仇恨之中，甚至被認為瀕於內戰。

對外而言，美國「山巔之城／民主燈塔」的道德形象也告落漆掉鏈。

譬如，美國對俄羅斯的大戰略，即徹底暴露了美國的雙標、自私、偽善與狠毒。蘇聯解體後，俄羅斯的主要領袖人物戈巴契夫、葉爾欽與普亭等，與主流民意，皆棄絕共產主義，批評列寧、斯大林，朝野皆希望新生的俄羅斯能成為「反共的／自由民主的／歐洲的」。且歐洲方面也有相當勢力願意與俄羅斯相向而行，如德國的梅克爾即架構了「德國科技／俄羅斯能源／中國市場」的大戰略，北溪油氣管路即是戰略工程。

倘是如此，一個「反共的／自由民主的／歐洲的」安和樂利的俄羅斯即可能出現。但是，美國不願見俄羅斯聯結歐洲，亦不容歐洲聯結俄羅斯，因此以釣魚手法將俄羅斯誘入俄烏戰爭的陷阱。

至此，美國曾因反共而摧毀蘇聯，如今卻將步履維艱、走向民主的俄羅斯推進煉獄。這是不是雙標、自私、偽善與狠毒？

再看，以色列已經完全成了一個反人道的國家法西斯恐怖主義，但美國卻力挺到底，縱容以色列的種族滅絕暴行。

僅以俄羅斯與以色列二例即可看出，在所謂「攻勢現實主義」下，美國的偽善雙標絕非國際正義的捍衛者，已經自毀其民主燈塔的角色。

現在要看川普，國際的義理及利益，如果皆將淪為其「交易主義」的籌碼，那就更是等而下之了。

這樣的美國，對內治理必將治絲益棼，對外關係亦將捉襟見肘。此皆主要是美國的政經體制造成。

美中體制的最大差異在政治韌性不同。例如，中共的體制可以造成股市樓市的重災大難；但相對的，也能在面對嚴重失政後，全力舞動「看得見的手」，以絕對的政經調度能力去收拾殘局，避免硬著陸。這是民主政經體制很難做到的，因為在收拾殘局之前，這個民主政府可能已經被推翻下野了，哪裡還輪得到你來收拾？此即今天的美國民主黨。

你要選舉，我不下台，你奈我何？

然而，這卻是美中兩種政經體制的根本差異，難怪普亭會說：美國想要遏制中國發展，就像不准太陽升起。

這聽起來像黑色幽默，卻是真相。

尤其必須注意的大趨勢是，美中兩大國的角力對峙其實並非以戰爭為目標。當雙方已進入「恐怖均衡」的範疇，因此皆以「威懾止戰」為手段，追求的是「鬥而不破」。也就是說，美中對抗將以科技為核心的經濟為競爭主題。川普即持此觀點。

但在以科技為核心的經濟競爭中，中國的政經體制可能較具優勢。即以新能源車為例，唯中國政經體制能夠一聲令下發展廣布的充電樁，始使新能源車的實用成為可能。再如，高鐵的發展，也唯土地國有的中國不受拘束。且看，中國造船世界第一，新能源車世界第一，無人機世界第一，高鐵世界第一，如果未來商用大飛機再發展成熟，太空科技又更上層樓，這就是上天下海的中國面貌。以中國政經體制的優勢及中國人素質的優秀，美國或許可以一時阻滯中國的發展，卻恐終究不能不接受中國的畢竟脫穎而出與分庭抗禮。

回頭看看，你能相信中國曾是鐵幕經濟嗎？

鐵幕已經換邊。鐵幕設在誰的那一邊，誰可能就是自嘆不如人的輸家。美國的大院鐵幕畢竟不能阻擋太陽升起，只是一時烏雲蔽日。

最後，本文的諍言是：台灣要跟著美國阻止「太陽升起」嗎？或更須想方設法避免被烈日炙傷？（全文完）