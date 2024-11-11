川普再執政 台恐成棄子

美國總統大選，川普逆襲成功，成美國史上第二位「非連續任期」總統。川普首次執政，美中台互動跌宕起伏；川普重新執政，對兩岸關係會產生什麼影響？台灣如何因應？

美印太戰略及民進黨政府抗中保台路線、聯美抗中戰略鑲嵌，川普再執政對陸台皆產生機遇及挑戰，具雙面刃效應。

首先，激化兩岸潛在軍事衝突。川普再度執政，有的觀點認為美對台政策不會發生大轉變，也有論點認為對大陸是利大於弊。然陸對台政策的挑戰是，川普主政下重啟美中貿易戰，對中加徵高關稅，恐致台商外移產生產業鏈中斷。美迫使台積電遷廠至美，及增加軍購支出，激化兩岸對立及潛在軍事衝突。

其次，美中貿易戰強化兩岸經貿分離。一旦激烈化，迫使台商遷移東南亞、美、加、墨或回流台灣，不僅降低兩岸經貿依存度及切斷產業供應鏈完整性。同時，大陸對台實施ECFA關稅優惠減讓措施已減少一八○項，為早收清單五三九項的三分之一，陸方又提出研究中止一部分或全部ECFA，及反對台灣參與CPTPP，如此將更加速兩岸經貿脫鉤，反難達成融合促統及和統目標。

復次，台灣無法擺脫棋子甚至棄子角色。民主黨候選人賀錦麗承諾堅定支持烏克蘭，而川普卻對援烏提出質疑，聲稱可與俄羅斯總統普亭達成協議，一天之內結束戰爭。民主黨著重以中制俄、以烏耗俄，共和黨著重以俄制中、以台抗中。無論是那一政黨執政，台灣皆是美國印太戰略的馬前卒，無法擺脫棋子甚至棄子角色。

最後，美更頻繁打台灣牌激化兩岸關係。川普主政下，台灣恐將更成為美圍堵陸的戰略馬前卒，川普將從拜登政府聯烏制俄轉而聯俄制中。在欠缺民主價值理念引導下，更會頻繁打台灣牌，甚至提高訪台國務院官員層級、強化軍事顧問團及經貿實質關係。

川普對台灣牌頻繁運用，反中前朝官員再次回任，對兩岸互動皆是一把雙面刃。大陸當局如何應對被其制裁的前美官員，以王子復仇記姿態逆襲，重新擺正美中關係？台灣必須面對更為反中的川普政府，這會更將台灣推向圍堵戰略前沿及瀕臨戰爭邊緣風險。

此時民進黨政府若在兩岸政策上火上澆油，將兩岸關係朝向兩國關係論述，則美中台間衝撞更為巨大。儘管不會宣布台灣法理獨立，但實質上會在中華民國體制內台灣化、深化兩岸互不隸屬論。從賴清德總統未論及兩岸人民關係條例，以及陸委會高層曾提及兩岸兩區即兩國關係，台灣若是試圖運用美中對抗，將陸委會改為「中國事務委員會」，把兩岸人民關係條例改為「中華民國與中華人民共和國關係條例」，如此兩岸衝撞更為顯化。

兩岸關係不斷陷入分離化、脫鉤化及衝突顯化的路徑依賴，兩岸交流恐更跌入谷底。若台方再加強「國安五法」及「代理人法」實施，陸方加強「反間諜法」執行；台方藉由法辦台商、宮廟或鄉鎮基層代表、兩岸交流者，陸方以反情報及反間諜措施應對兩岸交流者，寒蟬效應雙重疊加，將致兩岸關係嚴重倒退。

美中貿易大戰將再起，陸對台經貿加大制裁力度、逐步取消ECFA及反對台加入CPTPP，兩岸經貿脫鉤化、中斷產業供應鏈，倒逼台經貿更朝向新南向政策及往其他發展。如此局勢發展不容樂觀；兩岸關係發展恐從融合和統，轉向打獨促統甚至武統選項，此實非兩岸人民之福。